- Suksess for navneendringen avhenger av hvor godt de bruker markedsføringskronene.

I fjor sommer ble det kjent at reisearrangøren skal endre navn og denne uken starter arbeidet med å fase ut Star Tour-navnet.

Reisearrangøren har solgt ferieturer til nordmenn under navnet siden 1973. Nå skifter de navn til Tui Nordic sammen med danske Star Tour, svenske Fritidsresor og finske Finnmatkat, den nordiske reisearrangøren Nazar, Wondercruises og flyselskapet TUIfly Nordic.

- Star Tour har en betydelig markedskapital i navnet. Både reklame og kundeopplevelser er knyttet til firmanavnet, men det vet de når de velger å gjøre endringen. Nå skal de ta ned et flagg og heise et annet flagg. Navneendringens suksess avhenger av hvor godt de bruker markedsføringskronene, sier professor og markedsføringsekspert Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole.

De neste månedene dreier seg om en overgangsfase og få folk til å venne seg til nytt navn trer i kraft 1. november. Det er en «brand expansion» for Star Tour som åpner opp for flere og større reiseprodukter på sikt, mener Andreassen.

- Norge er et lite land og rundt halvparten er ute og reiser, så det er lite og transparent marked. Så jeg tror de raskt kan få det nye navnet rundt i hodet på folk hvis de bruker nok på reklame. Vi har, på godt og vondt, kort hukommelse, sier han.

Lover større tilbud til norske kundene

Star Tour har vært en del av Tui-gruppen i 15 år, og country manager André Braathen i Norge sier det røde smilet, som utgjør Tui-logoen, vil følge dem videre.

Arkivfoto

Tui Group er et av verdens største reisekonsern med rundt 30 millioner reisende årlig fordelt på 31 reiseoperatører.

- Det er en logisk del som et reisekonsern å ha samme navn internasjonalt. For kunden betyr det et mye et større tilbud i form av alle hotell, fly og cruise i konsernet, sier Braathen.

Fakta: TUI Group TUI Group består hovedsakelig av ulike turoperatører i Europa. TUI eier i dag seks flyselskaper med 136 fly, 300 hoteller med 210.000 hotellsenger i 24 land, 12 cruiseskip og flere turistkontorer for innkommende turisme på en rekke av de store turistdestinasjonene. Rundt 30 millioner reisende i året, fordelt på 180 ulike destinasjoner. I regnskapsåret 2014/2015 hadde TUI Group 76.000 ansatte, en omsetning på 20,1 milliarder euro. og et resultat på 1,069 milliarder euro. TUI er notert på London Stock Exchange i FTSE-indeksen og Frankfurt Stock Exchange. Kilde: Star Tour/TUI Nordic

Den tradisjonelle charterreisen har vært i endring det siste tiåret og Braathen sier at de ønsker et bredere tilbud. En del av satsingen i det norske markedet vil være å tilby økt fleksibilitet ved å bruke både egne fly og rutefly som SAS og Norwegian og ha weekendturer.

Gruppen eier

- Storbyreiser vil komme i større grad og med tilbud om å benytte Riu-hoteller (Tuis hoteller, red.anm.) verden over, sier Braathen.

- Vi er i større grad enn før våre egne reisebyråer og bestiller det meste på nett – hvordan skal dere konkurrere med det?

- Vi tenker mobil først og har i dag 55 prosent av digitale flater på mobil via appen vår. Det gir unike forsikringsløsninger og trygghet å bestille reise og opphold sammen – da er den reisende omfattet av Pakkereiseloven. Dessuten kan medarbeidere verden rundt hjelpe om det.

Men charterturen er ikke helt død – Braathen sier konsepter som luksus, familie, voksne, trening, velvære og Bamseklubb er de viktigste pilarene for reisearrangøren.

