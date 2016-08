Hele ambassaden i København måtte mobilisere i juli.

- Vi opplevde et kraftig trykk i løpet av sommeren, bare i juli-måned utstedte vi 78 nødpass, noe som var flere enn i hele 2015, sier ambassadør Ingvard Havnen ved den norske ambassaden i København.

I år har flere av ambassadene og norske utenriksstasjoner opplevd en kraftig økning av nordmenn som trenger nødpass. Årsaken er utvidet grensekontroll i Norden, innenfor Schengen og i flere europeiske land.

- Men det er nyanser i dette, vi kjørte en offensiv kampanje mot transportører og arrangører av festivaler og fotballcuper for å gjøre folk oppmerksomme på dette. Og vi har i stor grad nådd frem, sier Havnen.

I juli ble det riktignok så mange henvendelser at hele ambassaden måtte i sving for å hjelpe nordmenn hjem.

- I første rekke gjaldt det Roskilde-festivalen. Det hadde sammenheng med at mange skulle reise via Sverige og der var det streng passkontroll ved grensen. Det ble både ekstrakostnader og forsinkelser i reiseplaner for en del nordmenn. Vi måtte mobilisere for å sørge for at de skulle få utstedt sine pass så fort som mulig, sier Havnen.

Mottatt henvendelser fra norske reisende

Det ble også registerert flere henvendelser enn normalt fra nordmenn som ble stående i grensekontroll i Frankrike før sommeren. Men Utenriksdepartementet melder om at det har vært en nedgang i utstedelse av reisedokumenter i Frankrike sammenlignet med fjoråret, men at det har sammenheng med færre norske turister i år enn i 2015.

- I tillegg til henvendelsene til ambassadene har også UDs operative senter fått et mindre antall henvendelser om norske reisende som er blitt avvist ved grensekontroller gjennom sommeren, sier seniorrådgiver Åsmund Moe i UD.

I europeiske land er passet det eneste gyldige identifikasjonsdokumentet for nordmenn. Den utvidede grensekontrollen i Norge, Sverige og Danmark gjelder frem til midten av november.

Blitt flinkere til å unngå nødpass

I juni og juli ble det totalt utstedt 9279 nødpass i Norge, mot 15.275 i samme periode i fjor, opplyser Politidirektoratet. I tillegg ble det utstedt 915 provisoriske pass som er et midlertidig pass med elektronisk brikke.

Ved Gardermoen politistasjon ble det utstedt 1035 nødpass i sommer, mens det i Oslo ble utstedt 804 nødpass og 761 provisoriske pass.

Ifølge Politidirektoratet har det vært en stor økning i utstedelsen av ordinære pass i inneværende år.

- Det har vært en stor økning i utstedelsen av ordinære pass i inneværende år. Dette kan skyldes gjeninnføring av grensekontroll i flere europeiske land, samt diverse presseoppslag om at det kan være behov for pass på reise i Norden. Publikum har derfor sikret seg ved å bestille pass til hele familien uansett reisemål utenfor Norges grenser, sier seksjonssjef Steinar Talgø i Politidirektoratet.

Fakta: Dette må du vite om nødpass Nødpass utstedes bare i situasjoner det er helt nødvendig. Det er først og fremst den norske ambassaden i besøkslandet som utsteder nødpass. I noen land har også utenriksstasjonene myndighet til det. I Norge utsteder det lokale politiet nødpass. Nødpass ikke er et fullverdig pass og at det i noen land utenfor Europa ikke aksepterer nødpass, blant annet USA og Dubai. Et nødpass koster det samme som ordniært pass. Nødpasset gjelder bare for den turen det blir utstedt til. Utstedelse av nødpass fører til at passet du eventuelt har glemt igjen hjemme blir ugyldig. For mer informasjon, se www.norway.info og på www.politi.no/tjenester/pass/nodpass/

