Minst én er drept etter at fotgjengere ble påkjørt av en varebil på London Bridge.

En BBC-reporter på stedet opplyser at politiet har pågrepet en mann etter at en varebil kjørte på minst fem fotgjengere på London Bridge.

I tillegg melder politiet om knivstikking ved Borough Market. Væpnet politi rykket ut og det har blitt løsnet skudd.

En knivstikking i Vauxhall sør i London skal ikke ha noen sammenheng med terrorangrepet, ifølge politiet.

Minst én drept

Det er uklart hvor mange som ble skadet i påkjørselen på London Bridge, men én person har mistet livet, ifølge BBC.

BBCs reporter Holly Jones opplyser at en mann kjørte inn i folkemengden i rundt 80 kilometer i timen og traff fem-seks personer.

Varebilen var på vei fra sentrum mot sørsiden av elva. BBCs reporter opplyser å ha sett politiet legge en mann i bar overkropp i håndjern.

Panikk

Politiet melder at de i tillegg til London Bridge rykket ut med væpnede patruljer etter en hendelse i Borough Market. Øyevitner sier til BBC at de kom ut av puber og fikk beskjed av politiet om å løpe så fort de kunne vekk fra området.

Alex Shellum var i Mudlark pub under London Bridge da angrepet skjedde. Han sier til BBC at en skadd kvinne kom inn i puben for å få hjelp.

– Hun blødde kraftig fra nakken. Det så ut som halsen var kuttet. Folk prøvde å stopp blødningen og puben ble stengt, sier Shellum til BBC.

Væpnede patruljer

Umiddelbart etter de første meldingene, begynte bilder og rykter å florere på sosiale medier. Sky News melder at vitner mener å ha sett påfølgende knivangrep, og det har vært vitner som melder om skyting.

– Vi er klar over alle meldingene på sosiale medier. Vi vil sende ut fakta når vi kan – vår informasjon må være korrekt, skriver Metropolitan Police på Twitter.

Ifølge BBC er politiet på jakt etter tre mistenkte etter at det er meldt om et ukjent antall skadde. Hovedprioriteten er å få folk i sikkerhet og ut av de berørte områdene.

Øyevitne Samantha Wilde sier hun har sett så mye som 30 – 40 ambulanser i området.

Deretter opplyser de at de har væpnede styrker på stedet. Vitner melder om ti politipatruljer observert i området. Broen er stengt i begge retninger, og politiet har bedt folk holde seg unna området. Undergrunnsbanen i området rundt er også stengt.

Downing street melder natt til søndag at statsminister Theresa May er i kontakt med politiet og får løpende oppdateringer om utviklingen.