Mange unge kinesere vil ikke lenger etterkomme foreldrenes krav om å gifte seg tidlig og få barn.

Hver gang 20-årige Zixuan Mao kommer på besøk hos foreldrene sine vet hun at det ligger et spørsmål i luften.

– Har du funnet deg en kjæreste slik at du snart kan bli gift? vil foreldrene vite.

Zixuan Mao har imidlertid ingen planer om å binde seg foreløpig – og for øvrig har hun heller ingen kjæreste for øyeblikket.

– Jeg vil gjerne ha en kjæreste, men jeg kan godt se for meg at vi ikke gifter oss før vi begge har fylt 30 år, sier hun.

For norske ører høres Zixuan Maos planer for livet kanskje rimelige ut, men i Kina er hun litt av en opprører i forhold til eldre generasjoner.

Et land i endring

Kina er under endring på så mange områder. Kommunismen har blitt avløst av en uhemmet markedsøkonomi. Kløften mellom rik og fattig øker stadig, og det samme gjør forskjellen mellom by og land.

Samtidig er en helt ny revolusjon i ferd med å utspille seg. Mange unge, særlig fra de litt bedre stilte klassene i storbyene, vil ikke lenger pålegges de stive kjønnsrollemønstrene som foreldrene deres prøver å presse nedover hodene deres. De vil ha frihetene sine, og vil bare inngå i et parforhold hvis det er snakk om ekte kjærlighet.

– De forstår meg ikke

– Kjæresten min skal være søt, og så skal han virkelig bry seg om meg, sier Zixuan Mao, som til daglig studerer samfunnsfag ved et universitet i Shanghai. Selv om foreldrene hennes også er velutdannede har ethvert besøk hos dem blitt litt av en kamp.

– De forstår meg virkelig ikke, sier Zixuan Mao.

Det er grunnleggende i kinesisk kultur at alt avhenger av familien. Hvis den slår sprekker er det kun utstøtelse og skam igjen.

Derfor er presset på unge mennesker for å gifte seg så stort. Det er også vanlig at foreldre prøver å arrangere ekteskap for deres sønner og døtre hvis de ikke selv har funnet en partner innen et tidspunkt som foreldrene synes er passende.

Foreldre på partnerjakt

Foreldrenes giftetrang kan etter norske normer ta helt ekstreme former. Midt i storbyen Shanghai ligger Folkets park, som normalt er en vakker grønn oase hvor man kan unnslippe millionbyens biler, blinkende lysreklamer og enorme folkemengder. Men ikke lørdag og søndag.

Da fylles nemlig parken av hundrevis av foreldre som prøver å få sine voksne barn gift. Foreldrene setter seg med hver sin paraply som de har festet et stykke papir på, med en beskrivelse av deres sønn eller datter. Dermed kan andre foreldre gå forbi og se om det skulle være en god match etter deres vurdering. Hvis dette er tilfelle utveksler de to foreldreparene telefonnumre for å arrangere et møte mellom deres to voksne barn.

En av dem som sitter med en paraply er en mor som kun vil si fornavnet sitt, Wang. Datteren hennes er 37 år.

– Datteren min er så travel med jobben sin at hun ikke har hatt tid til å finne en mann, forklarer hun, men svarer avvæpnende på om datteren vet at moren hennes prøver å få henne gift.

– Hun har det alltid så travelt, så travelt, sier hun.

Færre gifter seg

Til tross for foreldrenes store press viser statistikken at normene langsomt er i ferd med å endre seg. Etter at antallet nylige inngåtte ekteskap bare hadde steget, falt antallet i 2014 og 2015 for første gang på mange år med henholdsvis 6,3 og 9,1 prosent, ifølge en undersøkelse utført av Xuan Li, lektor i psykologi ved New York University Shanghai.

Samtidig viser tallene også at flere gifter seg først i en senere alder.

– I Kina er det ikke umulig for en kvinne å leve et uavhengig liv som singel. Det krever imidlertid mot, og det er tøft, sier Xuan Li, og fremhever at det også kan være en økonomisk utfordring.

– Mange unge får penger av foreldrene sine mens de studerer, og kanskje også når de er ferdig utdannede siden det kan være vanskelig å finne seg jobb. Den økonomiske støtten gjør at det blir enda mer vanskelig å gå imot foreldrenes vilje, sier hun.

Kone-kurs

Xuan Li forklarer at presset ikke bare kommer fra foreldrene, men også fra regjeringen og fra media. I Kina er det en utbredt tradisjon å se et berømt gallashow på TV under feiringen av kinesisk nyttår, og Xuan Li nevner som et eksempel at en av vertene under et av showene fra de siste årene fortalte hvor glad hun var for å ha gitt sin mann barn.

– Noen universiteter tilbyr også kurs for kvinner i hvordan de kan bli en god kone, sier hun.

I fjor annullerte regjeringen en særlig rettighet til en ekstra ukes bryllupsferie som par hadde hatt hvis de giftet seg sent, noe som i denne sammenheng betød eldre enn 25 år for menn og 23 år for kvinner.

Xuan Li påpeker at det foregår to motsatte tendenser samtidig, fordi det klassiske synet på ekteskapet blir utfordret av film, bøker og TV-serier som skildrer andre måter å leve på.

Fakta: Kinesisk familiepolitikk Den kinesiske regjeringen avsluttet i fjor ettbarnspolitikken som i flere tiår forbød par å få flere enn ett barn. Det skjedde fordi den kinesiske regjeringen er bekymret over den fallende fødselsraten, som i fremtiden kan gjøre det vanskeligere å forsørge en befolkning som blir eldre og eldre. Derfor støtter regjeringen dyrkingen av den tradisjonelle kjernefamilien og oppfordrer unge til å gifte seg tidlig. Etter at antallet nylige inngåtte ekteskap bare hadde steget, falt antallet i 2014 og 2015 for første gang på mange år med henholdsvis 6,3 og 9,1 prosent.

Kul og ugift

Xuan Li fremhever også at dating-apper har gjort det lettere enn noensinne å få uforpliktende sex.

– For unge storbymennesker kan et rikt, underholdende og «kult» liv veldig lett leves uten en ektefelle, sier hun.

Frigjøringen handler imidlertid for det meste kun om livet de unge har lyst til å leve når de er mellom 20 og 30 år. De færreste forestiller seg å skulle være single hele livet igjennom. Blant de unge eksisterer det samtidig også svært bestemte forventninger om hvordan deres fremtidige ektefelle skal være.

Mannen må tjene mer

Det gjelder også for 20-årige Zixuan Mao, som innledningsvis i artikkelen fortalte om hvordan foreldrene alltid spurte om hun hadde fått seg kjæreste.

– Jeg har vanskelig for å forestille meg at jeg kan falle for en mann som ikke tjener mer enn meg. Når vi er over 30 år, er blitt gift og fått barn, kan jeg også godt se for meg at jeg blir hjemmeværende for å passe barna. Det er derfor mannen min skal tjene mest. For meg handler ikke et tilfredsstillende liv om at jeg selv skal tjene en masse penger, sier Zixuan Mao.

– Men nå, mens jeg er ung, vil jeg gjerne leve et uavhengig og fritt liv.

TVRGENS TIDENDE/POLITIKEN