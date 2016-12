Mer enn 4000 opprørere har forlatt Aleppo i løpet av de siste timene i det evakueringen av de opprørskontrollerte delene av byen nærmer seg slutten, melder Røde Kors.

– Evakueringen vil fortsette i løpet av dagen og natten, og sannsynligvis også i morgen. Fortsatt er det tusenvis som skal evakueres, sier Ingy Sedky, talskvinnen for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i Syria.

Hun forteller at omtrent 34.000 mennesker har blitt evakuert siden avtale om evakuering trådte i kraft for en uke siden. Evakueringen vil gi president Bashar al-Assad full kontroll over Aleppo.

De siste dagene har evakueringen blitt vanskeligere på grunn av tunge snøbyger, svært lave temperaturer og kjøretøy i så dårlig stand at de må taues.

I dårlig stand

Syke og sårede er på vei til eller har kommet til regimekontrollerte deler av Aleppo eller til den opprørskontrollerte Idlib-provinsen.

Mange av dem lider under de dårlige værforholdene, ifølge Danmarks generalsekretær for Redd Barna, Jonas Keiding Lindholm.

– Det har gått fra ille til svært ille i Aleppo og Idlib, dit mange av innbyggerne evakueres. Vinteren har virkelig kommet til området, og det rammer barn som allerede er underernærte og syke, sier han.

Han forteller at mange er i svært dårlig forfatning ettersom de ikke har fått nødvendig legehjelp som følge av regimets beleiring av de opprørskontrollerte områdene.

Fare for et nytt Aleppo

Opprørsstyrkene, som tok kontroll over Aleppo i 2012, har sagt ja til å trekke seg fra området etter en månedslang offensiv fra Bashar al-Assads syriske regime, som nå nærmer seg total kontroll over byen.

Assad sa i oktober at han ville bruke en seier i Aleppo som et springbrett for å få kontroll i andre deler av landet, uten å nevne Idlib, provinsen der mange av Aleppo-opprørerne nå befinner seg. FNs spesialutsending for Syria, Staffan de Mistura, advarte forrige uke mot utviklingen i Syria.

– Hvis det ikke blir politisk enighet og en våpenhvile, vil Idlib bli det neste Aleppo, sa han.