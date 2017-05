USAs president skal ha avslørt strengt gradert etterretningsinformasjon til den russiske utenriksministeren og Russlands USA-ambassadør, ifølge Washington Post.

Ifølge avisen er opplysningene bekreftet av nåværende og tidligere offisielle, men ikke navngitte kilder.

Amerikanske myndigheter skal ha fått tilgang til den graderte etterretningsinformasjonen fra en amerikansk samarbeidspartner, gjennom en avtale for deling av etterretningsinformasjon som skal ha vært så sensitiv at den er blitt holdt hemmelig for flere av USAs allierte.

Samarbeidspartneren skal ikke ha gitt amerikanske myndigheter tillatelse til å dele etterretningsinformasjonen med Russland. En kilde til The Washington Post sier at Trumps valg om å dele denne informasjonen risikerer samarbeidet med en partner som har svært god tilgang til terrororganisasjonen Den islamske stat.

Ifølge avisen skal flere ansatte fra Det hvite hus ha prøvd å kontrollere skaden etter møtet ved å kontakte CIA og NSA.

– Dette er «code-word»-informasjon, sier en kilde som er kjent med hendelsen til avisen.

Terminologien som kilden referer til er en av de høyeste formene for gradert informasjon som brukes av de amerikanske etterretningstjenestene.

– Vi delte mer informasjon til den russiske ambassadøren, enn vi har fortalt våre allierte, sier den samme kilden til avisen.