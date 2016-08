Chris Brown er løslatt mot en kausjon på drøyt 2 millioner kroner etter at R & B-artisten ble pågrepet i sitt hjem i Los Angeles.

Brown ble pågrepet tirsdag da en kvinne anklaget ham for å sikte mot henne med en pistol.

27-åringen ble først pågrepet etter at politiet i flere timer hadde forsøkt å overtale ham til å komme ut av huset i Los Angeles. Politiet omringet huset, mens Brown krevde en ransakingsordre fra politiet før han ville slippe dem inn. I mellomtiden tok han til sosiale medier for å bedyre sin uskyld og anklaget politiet for trakassering.

- Pågrepet for overfall

- Han er pågrepet for et overfall med et potensielt dødbringende våpen, sier Chris Ramirez i politiet etter at de tok seg inn i artistens hjem med ransakingsordren.

Brown ble løslatt fra fengslet i Los Angeles mot en kausjon på 250.000 dollar sent tirsdag kveld lokal tid. Et rettsmøte er planlagt 20. september.

På kant med loven

- Chris er ute og i form, tvitrer Browns advokat Mark Geragos, som mener anklagene mot klienten er falske.

Artisten har også tidligere vært på kant med loven. Blant annet fikk han en betinget dom, 180 timers samfunnstjeneste, og ble dømt til fem års prøvetid etter at han banket opp sin daværende kjæreste Rihanna i 2009.