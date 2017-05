Alle ser ut til å være enige om at konflikten må avsluttes, men ingen av partene er enige om hvordan de skal få det til.

Israelere, palestinere og saudiarabere venter spent på at Donald Trump skal komme på besøk. Ingen vet hva slags fredsløsning den amerikanske presidenten ser for seg i konflikten mellom Israel og palestinerne.

Om en uke skal USAs president Donald Trump besøke israelerne, palestinerne og Saudi-Arabia. På forhånd har han sagt at han betrakter en fredsavtale mellom israelerne og palestinerne som «den største avtalen».

Mange amerikanske presidenter har forsøkt seg som fredsmeglere før ham. Richard Nixon og Jimmy Carter prøvde det på 1970-tallet. Ronald Reagan på 1980-tallet. Bill Clinton på 1990-tallet. Senest også George W. Bush og Barack Obama etter tusenårsskiftet. I år har den israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gaza pågått i 50 år.

Både den palestinske presidenten Mahmoud Abbas og Israels statsminister Benjamin Netanyahu har på forhånd sagt at ingenting begeistrer dem mer enn håpet om fred.

De er imidlertid ikke bare uenige om hvordan de skal nå målet. De er til og med uenige om hvor og hvordan de skal starte. Og det Abbas husker vil Netanyahu helst ikke ha en påminnelse om.

Enig om utgangspunktet

Under sitt besøk i Det hvite hus i begynnelsen av mai fikk Mahmoud Abbas vist Donald Trump kartene og dokumentene som Israel og palestinerne sist forhandlet om i 2008.

Den gang tilbydde Israel seg å trekke seg tilbake fra 93,7 prosent av Vestbredden. Palestinerne hadde på sin side tilbudt en avtale hvor Israel ga fra seg 98,1 prosent av Vestbredden. Til gjengjeld skulle palestinerne få et annet landområde fra selve Israel som tilsvarte de resterende 1,9 prosentene. Forhandlingene brøt imidlertid sammen da en korrupsjonsskandale stoppet Israels daværende regjeringsleder, Ehud Olmert.

De to partene var imidlertid enige om at forhandlingene skulle ta utgangspunkt i grensene som eksisterte før krigen i 1967, som endte med at Israel okkuperte Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza.

– Det var her tingene (forhandlingene, red.anm.) tok slutt, fordi Olmert forlot politikk, og vi fortalte Trump og hans folk at forskjellene ikke er så store, og at det derfor er et godt utgangspunkt for forhandlinger, sier en palestinsk embetsmann til den israelske avisen Haaretz.

Netanyahus koalisjon i dag bygger på partier som avviser å starte forhandlingene med utgangspunkt i de gamle grensene fra 1967. De nekter å gi opp det meste av Vestbredden, og de nekter også å gi opp israelske bosettinger både på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Hva ønsker Trump?

Når den amerikanske presidenten ankommer vil han besøke både det israelske Vest-Jerusalem og det okkuperte palestinske området ved byen Betlehem. Og uansett om han kjører fra den ene hellige byen til den andre i bil eller flyr i helikopter, vil han passere den omstridte israelske grensemuren, som i dette området snirkler seg inn og ut mellom palestinske landsbyer og israelske bosettinger.

I Saudi-Arabia, som han først bestemte seg for å besøke, vil kong Salman gjenta sitt lands og Den arabiske ligaens tilbud om fred og normalisering med Israel om israelerne gir opp okkupasjonen av Vestbredden og Øst-Jerusalem og lar palestinerne utrope en ny stat.

Trump vil også passere den palestinske bydelen Abu Dis, hvor en tidligere israelsk regjeringsleder, Yitzhak Rabin, lot palestinerne bygge et parlament og et presidentkontor med utsikt mot de hellige muslimske byggverkene i Øst-Jerusalem.

Trumps dilemma vil så være om han ønsker å skru tiden og vilkårene tilbake. Hans rådgivere vil fortelle ham at ingen palestinsk leder kan godta noe annet enn en selvstendig, palestinsk stat.

Hans rådgivere vil også fortelle ham at israelerne og deres regjering er i tvil. Regjeringen er dominert av et høyreparti under utdanningsminister Naftali Bennett, som totalt avviser alle krav om å gi opp bosettingene. Han vil heller ikke ha noe snakk om et palestinsk regjeringssete i Øst-Jerusalem. Motsatt ønsker en tredjedel av Israels parlament, Knesset, å forhandle på det samme grunnlaget som forhandlingene i 2008.

Trumps rådgivere vil imidlertid også poengtere at det vil være vanskelig å få noen israelske ledere med på å gi fra seg Øst-Jerusalem, om enn noen deler av byen overhodet.

Israels sovende fredsbevegelse håper på et initiativ fra Trump. Bosetterbevegelsen frykter motsatt at Trump vil få ideer om at en fredelig løsning er mulig. I mellomtiden venter alle på neste Twitter-melding fra Det ovale kontor.

