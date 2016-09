Berlin: Massemønstringer er planlagt i syv tyske byer mot frihandelsavtalene TTIP og Ceta. Arrangørene forventer at mer enn 250.000 personer møter opp.

Arrangørene bak demonstrasjonen, som har fått navnet «Stopp TTIP og Ceta – for en retteferdig verdenshandel», forventer om lag 80.000 oppmøte bare i Berlin. Det skal også protesteres mot handelsavtalene i Frankfurt, Köln, Stuttgart, Hamburg, Leipzig og München, melder NTB.

Massemønstringene kommer som et svar på EUs plan om å signere nye handelsavtaler med både USA og Canada.

Det er forventet at Ceta-avtalen med Canada vil bli formelt undertegnet på et møte mellom EU og det nordamerikanske landet på et møte neste måned.

Talspersoner for både EU og USA har uttalt at de håper å avslutte forhandlingene om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) innen Barack Obama går av som USAs president i januar.

I en ny spørreundersøkelse kommer det frem at 28 prosent av tyskerne er skeptiske til hvilke fordeler de to handelsavtalene vil føre med seg.