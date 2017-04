I Venezuela gjør folk seg klare for nye og massive demonstrasjoner, både for og imot president Nicolás Maduro.

Maduros motstandere håper på å skape en «alle demonstrasjoners mor» onsdag og har oppfordret så mange som mulig om å møte opp for å kreve at presidenten går av.

For to uker siden døde fem personer og et stort antall ble skadd i voldelige demonstrasjoner i landet.

Vil forsvare «revolusjonen»

I forkant av den kommende demonstrasjonen har Maduro oppfordret sine tilhengere, militæret og militsgrupper om å forsvare «revolusjonen», noe som har ført til frykt for mer vold.

Onsdagens demonstrasjon er ventet å bli den største siden Maduros støttespillere strippet landets opposisjonsstyrte nasjonalforsamling fra makten. I samme grep ble opposisjonsleder Henrique Capriles utestengt fra politikken.

Demonstrasjoner fra begge sider

Opposisjonen har satt opp 26 møtepunkter i Caracas og planlegger å marsjere derfra og inn til sentrum av byen, der regjeringsbygningene ligger. Myndighetene sier at de ikke vil slippe dem inn på området, der en demonstrasjon til støtte for Maduro vil bli holdt.

Maduros tilhengere lover at de ikke kommer til å være i undertall.

– Hele Caracas skal beskyttes av de revolusjonære styrkene, sier politiker Diosdado Cabello, en av presidentens mektigste støttespillere.