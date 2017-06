En person er død og åtte kjørt til sykehus etter at en mann kjørte inn i en folkemengde ved en moské i London. Antiterrorpoliti deltar i etterforskningen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 00.20 natt til mandag. Den siste oppdateringen fra politiet kom like før klokken 06.00 mandag morgen. De opplyser at en mann ble erklært død på stedet. Åtte skadde personer ble ført til sykehus, mens ytterligere to fikk behandling på stedet for lettere skader.

En 48 år gammel mann ble pågrepet av politiet etter at folk på stedet hadde tatt hånd om ham. Han ble kjørt til sykehus for sjekk, og vil deretter bli tatt inn i politiets varetekt. Politiet opplyser at mannen etter hvert vil bli gjenstand for en psykiatrisk evaluering.

Etterforskningen ledes av antiterrorpolitiet, men politiet har foreløpig ikke omtalt påkjørselen som en terrorhandling. Politiet har satt inn ekstra ressurser for å berolige lokalsamfunnet, spesielt dem som observerer den muslimske fastemåneden ramadan.

Skal ha vært i moskeen

Politiet opplyste natt til mandag at nødetatene «jobber med en større hendelse» i Seven Sisters Road i bydelen Finsbury Park nord i London.

48-åringen skal ha blitt overmannet av andre som var på stedet og holdt til politiet kom. Politiet sier de fortsetter sine undersøkelser, men sier ikke noe om bakgrunnen for at bilen kjørte inn i folkemengden.

NEIL HALL / REUTERS

Flere meldinger på sosiale medier går ut på at de som ble påkjørt, var muslimer som på vei hjem eller hadde samlet seg på en kafé i nærheten av en moské etter midnattsbønn i forbindelse med muslimenes fastemåned ramadan.

I tillegg til den omkomne og de åtte skadde som ble kjørt til sykehus, ble to personer behandlet på stedet.

Victoria Jones / PA / AP / NTB scanpix

May informert

Statsminister Theresa May er informert om hendelsen og sier politiet behandler den som «et mulig terrorangrep».

– Jeg skal lede et krisemøte senere mandag morgen, sier hun, ifølge Press Association. Mays talsperson sier statsministernes tanker går til «dem som ble skadd i denne forferdelige hendelsen».

NEIL HALL / REUTERS

Labour-leder Jeremy Corbyn sier på Twitter at han er «fullstendig sjokkert» over det som har skjedd og sier hans tanker går til alle som er rammet.

Styrelederen i moskeen er krassere i ordvalget om det som skjedde i bydelen Finsbury Park natt til mandag.

– Den som gjorde dette, gjorde det for å skade folk, og dette er terror, sier styreleder Mohammed Kozbar til The Sun.

The Guardian skriver at antiterrorpoliti er koblet inn i etterforskningen, som fortsatt er på et tidlig stadium.

NEIL HALL / REUTERS

Tiltrakk seg ekstremister

Tidlig på 2000-tallet var moskeen i Finsbury Park et arnested for islamister og jihadister, og ble ledet av den ytterliggående imamen Abu Hamza al-Masri, som senere er dømt til livstids fengsel for terror i USA.

I 2003 ble moskeen stengt etter en politirazzia, men to år senere åpnet den igjen med ny ledelse, og al-Masris tilhengere var ikke lenger velkomne.

Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.