FÅR ENDA MER MAKT: President Recep Tayip Erdogan har styrket maktgrepet om landet etter grunnlovsendringen. Her taler han til folket fra presidentpalasset i Ankara etter valgseieren. Palasset er på 200.000 kvadratmeter og har 1150 rom. Konen Emine i bakgrunnen. FOTO: AP

Valgte trygghet fremfor demokrati

Erdogan får mer makt etter søndagens folkeavstemning, og tyrkerne håper de får et bedre liv, til tross for at demokratiet lider.