EN BØNN: Geoff Parry (67) bor i relativt velstående Hounslow i Vest-London, og reiste inn til London Bridge for å legge på blomster og be. For den tidligere barneskolelæreren er pensjonisttiden blitt en tid for terror: Etter hvert angrep i Europa skriver han kondolansebrev til landets ambassade og statsminister. Tradisjonen startet etter 22. juli 2011. FOTO: Marita Aarekol