Frankrike har i den siste tiden sett en bølge av arrestasjoner av mange unge terrormistenkte. Politiet mistenker at den 29 år gamle franskmannen Rachid Kassim gir dem ordrer fra Syria via en kryptert meldingstjeneste på nettet.

Listen er både lang og skremmende. I dag blir en 15 år gammel skoleelev av egyptisk opprinnelse stilt for retten i Paris, mistenkt for å ha forbindelser til terrorister. Mandag ble en annen 15 år gammel gutt arrestert av politiet i Rueil-Malmaison utenfor Paris, mistenkt for deltakelse i forberedelsene til et angrep.

Felles for dem alle er at de menes å være i kontakt med Rachid Kassim, en 29 år gammel franskmann som opererer i grenseområdet mellom Irak og Syria, hvor IS fortsatt har kontrollen. Den tidligere sosialarbeideren i Roanne i Frankrike står i dag øverst på listen over terrorister som Frankrikes etterretningstjeneste ønsker å fange eller uskadeliggjøre.

Offisielt har politiet kun satt ham i forbindelse med mordet på en prest i en kirke i Saint-Étienne-du-Rouvray i Normandie i juli. Han mistenkes imidlertid også for medvirkning til mordene på to politibetjenter – mann og kone – i deres hjem i Magnanville utenfor Paris i juni.

Mannen ble knivstukket flere ganger utenfor sitt hus, før morderen, Larossi Abballa, tok hans kone og sønn som gisler inne i huset. Senere drepte han kvinnen. Etterforskningen viser at Larossi Abballa, som politiet uskadeliggjorde på stedet, var i tett kontakt med personer i Syria, hvorav en menes å være Rachid Kassim. Kontakten foregikk også under selve dramaet.

De kvinnelige terroristene som hadde planer om å gjennomføre terroraksjoner nær Notre-Dame-katedralen og jernbanestasjonen Gare de Lyon i Paris i forrige uke ble avslørt i siste øyeblikk. Også disse hadde kontakt med noen i Syria, sa statsadvokat François Molins på en pressekonferanse forrige fredag.

Den ene av dem hadde planer om å gifte seg med Rachid Kassim, som hun kjente gjennom internett.

Instrukser over nettet

Ifølge Frankrikes innenriksminister Bernard Cazeneuve er det kun toppen av terrorens isfjell, og kilder i etterretningsvesenet snakker om «nesten daglige avsløringer» av terrorplaner.

IS har innledet en ny offensiv, hvor de bruker kvinner og veldig unge mennesker til å utkjempe sin kamp i Frankrike, sa statsadvokat François Molins, som har koordinert etterforskningen av de siste årenes terroranslag, til avisen Le Monde i forrige uke.

Slike «rekrutter» har ikke bruk for avansert trening eller opplæring i bruk av sprengstoff og automatiske skytevåpen.

– Dere må bare bruke kniv eller en øks. Det er nok, skriver Rachid Kassim på meldingstjenesten Telegram, hvor det er mulig å kryptere meldinger og samtidig spesifisere når meldingene skal slettes automatisk.

Det er både her og andre steder på nettet at Kassim dukket opp i løpet av 2016, men hans karriere hos IS startet mye tidligere.

Ble radikalisert

I 2011 begynte flere i hans omgangskrets i Roanne å bemerke hans økende interesse for ytterliggående tendenser i islam. Inntil da hadde han jobbet som sosialarbeider og familien med tre barn gjorde ikke noe stort nummer av seg.

– Men plutselig bemerket vennene hans et skifte i hans atferd og hans måte å snakke på. De tok ham med til seminarer, og han sa at han angret og at han hadde tatt lærdom av sine feil, sier en bekjent til ukebladet l’Express.

Flere venner mener at han ble radikalisert under et besøk i Algerie i juni 2011, men det er uvisst hva han foretok seg i landet.

Han og familien forlot Frankrike i 2012. Første stopp på veien var Egypt, og derfra gikk turen videre til Syria, hvor han sluttet seg til en av organisasjonene som kjemper mot landets president, Bashar al-Assad. I et av sine innlegg på internett forteller han hvordan han ble såret under et rakettangrep som drepte to «brødre», og hvordan han siden da har forsøkt å rekruttere «jihadister» på internett.

«Feiret» Nice med mord

Etter angrepet i Nice i sommer gjorde han seg bemerket ved å skjære hodet av en «kafir» (islamsk begrep for ikke-troende, red.) i en video. Han hyller krigerne i Syria og oppfordrer – i tråd med de overordnede instruksene fra IS – unge og kvinner til å føre krigen hjemme i Frankrike om de ikke har mulighet til å reise til Syria og Irak.

Instruksene kommer direkte til de unge som følger ham. De unge kvinnene som ble arrestert i forrige uke, utviklet sine prosjekter «virtuelt», ifølge statsadvokat François Molins, og det eksisterer i dag et mindre nettverk rundt Rachid Kassim som følger ham på nettet og mottar ordrer via krypterte meldinger på meldingstjenesten Telegram.

Myndighetene har imidlertid klart å knekke krypteringen på flere av disse meldingene, og det er en av forklaringene på de siste ukenes mange arrestasjoner. Ifølge flere franske medier har politiet for eksempel funnet utveksling av opplysninger mellom Rachid Kassim og en av de 15 år gamle guttene som er mistenkt for terrorplanlegging.

Svakheten ved denne formen for terrorisme er at «rekruttene» ofte er amatører, og noen av hans «følgere» på nettet har rettet kritikk mot Kassim for denne tilgangsmåten.

– Jeg forklarer at de må bruke koder og krypterte telefoner. Hva mer kan jeg gjøre, skriver han i et svar til en av kritikerne.

97 prosent er redde

Nyhetene om de feilslåtte attentatene og arrestasjonene setter sitt preg på den franske befolkningen.

Ifølge en meningsmåling offentliggjort i avisene Midi Libre og La Dépêche du Midi i går. I den omfattende undersøkelsen svarer 97 prosent at de mener «terrortrusselen er veldig høy».

Det er en ny rekord, men tallet har også holdt seg stabilt på over 90 prosent helt siden angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo i januar 2015. Frykten er nå permanent, sier en av de ansvarlige for undersøkelsen, Jérôme Fourquet, til Midi Libre, og han henviser til sommerens mange avlysninger av festivaler og begivenheter.

– Terroristene scorer poeng. Og det er vanskelig å se hvordan det klimaet skal kunne forbedre seg innenfor en overskuelig fremtid, sier Fourquet. BERGENS TIDENDE/POLITIKEN