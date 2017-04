USAs visepresident Mike Pence tok med familien på moskébesøk i Jakarta og roser Indonesias muslimer på sin reise i landet.

– Indonesias tradisjon med moderat islam er oppriktig talt en inspirasjon til verden, og vi roser dere og deres folk, sa Pence på en felles pressekonferanse med Indonesias president Joko "Jokowi" Widodo torsdag.

Visepresidentens besøk i verdens mest folkerike muslimske land omtales som et forsøk fra Washington på å dempe spenningene mellom USA og den muslimske verden som Donald Trumps politikk har bidratt til.

Trump har skapt uro med en rekke skarpe uttalelser om islam og muslimer samt forsøk på å forby innreise for muslimer fra en rekke land. Pence slo an en langt mer forsonende tone i Indonesia.

– Både i denne nasjonen og i min, er religion samlende, ikke splittende, sa Pence.

Pence sier at USA ønsker å styrke sitt strategiske partnerskap med Indonesia, noe Widodo sa seg enig i. Pences lovord er også en trøst for Widodo, som onsdag led et alvorlig nederlag da en politisk alliert tapte guvernørvalget i Jakarta til konservative muslimer.

Etter besøket i presidentpalasset tok visepresidenten med seg kona og de to døtrene på omvisning i Istiqlal-moskeen, som er landets største med plass til 200.000 mennesker.