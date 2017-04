USAs visepresident Mike Pence slo fast at tiden for «strategisk tålmodighet» overfor Nord-Korea er forbi da han besøkte grensen til det lukkede landet.

Pence ble mandag fløyet med helikopter inn til den USA-ledede FN-basen Camp Bonifas like ved den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea, ifølge NTB.

– Vi ønsker sikkerhet gjennom fredelige midler, gjennom forhandlinger. Men alle muligheter ligger på bordet, sa Pence.

– Fred gjennom styrke

Han gjentok at president Donald Trump håper at Kina vil bruke sin posisjon til å få Nord-Korea til stanse atomprogrammet sitt.

– Beskjeden fra USAs befolkning er at vi søker fred, men USA har alltid søkt fred gjennom styrke, sa visepresidenten.

Den siste tiden har spenningen mellom USA og Nord-Korea økt som følge av Nord-Koreas testoppskytinger av raketter, senest gjennom et mislykket forsøk i helgen.

– Testingen uakseptabel

– Tiden for strategisk tålmodighet er over. President Trump har gjort det klart at tålmodigheten til USA og våre allierte i denne regionen har rent ut, og vi ønsker å se forandring. Vi vil at Nord-Korea skal avbryte den uforsvarlige utviklingen av atomvåpen. Den gjentatte testingen av missiler er også uakseptabel, sa Pence.

Besøket i Sør-Korea er del av en ti dager lang reise i Asia for den amerikanske visepresidenten.

–Jeg er spesielt ydmyk over å være her. Faren min tjenestegjorde i Koreakrigen for USA, og på vei hit så vi noen av områdene hvor faren min kjempet side om side med koreanske styrker for å hjelpe dem til å vinne sin