Den amerikanske energiministeren Rick Perry mener USA ikke bør trekke seg fra Parisavtalen – men reforhandle den.

– Jeg vil ikke oppfordre USAs president til å gå bort fra avtalen, sa Perry under en konferanse arrangert av medieselskapet Bloomberg i New York tirsdag.

Perry uttalte seg om saken bare halvannen uke etter at den nye sjefen for USAs miljødirektorat EPA, Scott Pruitt, sa det stikk motsatte. Han mener USA må ut av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris.

Også blant andre av president Donald Trumps nære medarbeidere skal meningene om avtalen være svært delte. Sjefstrateg Steve Bannon er imot den, mens utenriksminister Rex Tillerson og Trumps datter Ivanka er positive til avtalen, ifølge amerikanske medier.

I valgkampen i fjor var Trump svært tydelig og sa han ville «kansellere» avtalen. Etter at han ble president, har han gitt ordre om å fjerne en rekke amerikanske klimatiltak.

Det er ventet at Trump-regjeringen vil ta en avgjørelse om Parisavtalen i løpet av mai. Lederen for FNs miljøprogram, Erik Solheim, sa mandag at han tror USA blir værende i avtalen.