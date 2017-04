I kampen mot ekstremistgruppen IS har USA sluppet sin aller største konvensjonelle bombe over Afghanistan, ifølge amerikanske medier.

Bomben ble brukt i Nangarhar-provinsen øst i Afghanistan. Målet var et tunnelkompleks som skal ha blitt benyttet av IS.

Angrepet hindrer IS-soldater å bevege seg fritt, ifølge presidentens pressetalsmann Sean Spicer.

«Alle bombers mor»

Bomben av typen GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) veier mer enn 9.500 kilo. Bomben blir som et ordspill på forkortelsen av typebetegnelsen kalt «mother of all bombs» eller «alle bombers mor» på norsk. Den er tidenes største, med unntak av atomvåpen, melder CNN.

Våpenet ble utviklet under Irak-krigen, melder CNN. Bomben inneholder elleve tonn med eksplosiver, opplyser Pentagon-talsmann Adam Stump til AP.

Bomben ble sluppet fra et fly operert av det amerikanske flyvåpenet klokken 19 lokal tid onsdag.

– IS-tunneler

På en pressekonferanse torsdag opplyste presidentens pressetalsmann Sean Spicer at de har tatt de nødvendige skritt for å forhindre tap av sivile liv, men han henviser til forsvarsdepartementet for spesifikke detaljer om hvorfor akkurat denne typen bombe ble brukt.

– Vi tar kampen mot IS veldig alvorlig. Tunnelene gjorde at IS-soldater kunne bevege seg fritt i området, noe som utgjorde en trussel mot både afghanske styrker og amerikanske militære rådgivere. For å slå IS må vi nekte dem rom, noe vi mener vi har bidratt til, sa Spicer til den fremmøtte pressen.