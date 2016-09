USA og Russland er enige om en våpenhvileavtale for Syria, som vil tre i kraft fra mandag av, opplyser USAs utenriksminister John Kerry.

Våpenhvilen er del av en større plan for å redusere volden i Syria, og Kerry opplyser at dersom den varer i flere uker vil USA samarbeide med det russiske militæret i Syria.

– I dag kunngjør USA og Russland en plan som vi håper vil redusere volden, lette på lidelsene og gjenoppta bevegelsene mot en framforhandlet fred og en politisk overgang i Syria, sa Kerry etter å ha sittet i forhandlinger med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Genève gjennom hele fredagen.

Avtalen innebærer at alle parter i Syria skal legge ned våpnene når solen går ned mandag 12. september.

– USA går den ekstra milen her fordi vi tror at Russland og min kollega har kapasiteten til å presse Assad-regimet til å stoppe denne konflikten og komme til bordet for å skape fred, sa Kerry.

Lavrov bekrefter avtalen og sier at den vil styrke kampen mot terrorisme og gjøre det lettere å få inn nødhjelp til sivilbefolkningen i Syria. Han sier at Syrias president Bashar al-Assad er forberedt på å følge avtalen.

USA og Russland lyktes i februar med å få i stand en landsomfattende våpenhvile i Syria, men den brøt relativt fort sammen. Siden har det vært gjort flere forsøk på å få i stand våpenhviler i enkelte områder av landet, men også disse har fått kort levetid.