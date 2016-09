USA holder Russland ansvarlig for bombeangrepet på en kolonne med nødhjelp i Syria, opplyser Det hvite hus. 20 personer ble drept i angrepet.

– Det er kun to muligheter når det gjelder hvem som står bak, enten det syriske regimet eller Russlands regjering. Vi holder uansett Russland ansvarlig for flyangrep i det aktuelle området, sier talsmann Ben Rhodes i Det hvite hus.

Russland benekter at de står bak angrepet, og det samme har syriske myndigheter gjort.

Kort tid før den offisielle uttalelsen sa en anonym regjeringskilde at amerikanerne er overbevist om at Russland var ansvarlige for flyangrepet. Ifølge kilden operert to russiske kampfly mandag i området nær Aleppo der nødhjelpskolonnen ble truffet.

– Vår vurdering er at disse flyene utførte angrepene, sier tjenestemannen.

Minst 18 av 31 lastebiler ble truffet av bombene, og FN har stoppet hjelpesendingene i Syria etter angrepet. Angrepet kom bare timer etter at Syria kunngjorde slutten på våpenhvilen i det krigsherjede landet. Et amerikansk angrep lørdag drepte minst 62 syriske soldater i det østlige Syria.