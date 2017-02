USAs FN-ambassadør Nikki Haley fordømmer Russlands "aggressive handlinger" i Ukraina, og varsler at sanksjonene videreføres så lenge Krim er på russiske hender.

- Vi ønsker å bedre forholdet vårt til Russland. Men den forferdelige situasjonen i Øst-Ukraina er av en slik type at den avkrever en klar og sterk fordømmelse av Russlands handlinger, sa Haley i sin første tale til FNs sikkerhetsråd torsdag.

Haley sa det var beklagelig at hun måtte bruke sin første tale i Sikkerhetsrådet til å fordømme Russland. Hun advarte Moskva mot at amerikanske sanksjoner som ble innført etter Russlands annektering av Krim-halvøya, kommer til å bestå inntil halvøya er tilbakeført til Ukraina.

Den plutselige oppblussingen av kamper i Øst-Ukraina de siste dagene har ødelagt livsviktig infrastruktur og forverret situasjonen for tusenvis av sivile, "og krisen vokser i omfang, og setter stadig flere i fare", sa Haley i sin tale.

Våpenhvile-oppfordring

Tidligere denne uken ga Trump-administrasjonen uttrykk for bekymring for oppblussing av volden i Øst-Ukraina, med henvisning til nye kamper i byen Avdijivka.

- Kampene har ført til flere titall militære ukrainske ofre og ti sivile ofre. I tillegg er 17.000 sivile, blant dem 2.500 barn, uten vann, varme og elektrisitet, sa fungerende talsmann for amerikansk UD, Mark Toner, tirsdag.

- For å avverge en større humanitær krise, tar vi til orde for en umiddelbar, gjennomførbar våpenhvile og full og uhindret tilgang for observatører fra OSSE, la han til.

EU-bekymring

EU-president Donald Tusk sa tidligere torsdag at Russland må oppfordre separatistene i Øst-Ukraina til å avslutte kampene.

- Vi har enda en gang fått en påminnelse om den pågående utfordringen som russisk aggresjon utgjør i Øst-Ukraina, sa Tusk i en uttalelse, med henvisning til at minst ti personer er blitt drept siden mandag og flere titall såret, blant dem sivile, på begge sider av konflikten.

- Kampene må stanses umiddelbart. Våpenhvilen må overholdes. Russland bør bruke sin innflytelse til å trekke ut russisk-støttede separatister, sa Tusk.