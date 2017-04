Anbudsfristen for president Donald Trumps mur på grensen mellom Mexico og USA er utløpt. De mer tradisjonelle forslagene krydres med kreative ideer.

Fristen for å legge inn anbud utløp tirsdag. USAs myndigheter vil ikke oppgi hvem eller hvor mange som har lagt inn bud for å bygge muren, noe som er standard praksis når myndighetene inngår kontrakter om slike oppdrag.

Det forhindrer ikke at enkelte av budgiverne har vist frem forslagene sine. Gleason Partners fra Las Vegas vil dekke muren i solcellepaneler som skal generere elektrisitet. En annen budgiver har gjort plass til plattformer på muren for turister som vil se på utsikten. En tredje har dekket nordsiden av muren med dekorasjoner, skreddersydd for ulike seksjoner av byggeverket, trolig for å imøtekomme kravet om at byggverket må være pent å se på når man befinner seg på amerikansk side. En fjerde foreslår å lagre radioaktivt avfall langs muren, begravet over 30 meter under bakken.

De offisielle kravene inkluderer også at muren må kunne stå imot hakke og slegge i minst én time og være designet slik at folk ikke skal kunne grave tunneler under den.

1. juni er det ventet at de føderale myndighetene vil offentliggjøre hvilke selskaper som hyres inn til å bygge prototyper.