Assad-regimet har drept tusenvis av innsatte i et fengsel ved Damaskus og brenner likene i et krematorium, ifølge USA, som hevder 50 nye fanger drepes hver dag.

Midtøsten-sjefen i USAs utenriksdepartement, Stuart Jones, la frem anklagene mandag.

Ifølge Jones har det syriske regimet allerede drept flere tusen innsatte i militærfengselet Saydnaya, som ligger nær den syriske hovedstaden Damaskus. Hver dag blir nye 50 fanger hengt, sa Jones.

– Forsøk på å skjule omfanget

Toppdiplomaten sa videre at likene brennes, og han la frem satellittbilder som angivelig tyder på at det er bygget et krematorium inne i fengselet.

– Vi mener at byggingen av krematoriumet er et forsøk på å skjule omfanget av massedrapene som blir begått i Saydnaya-fengselet, sa Jones.

Satellittbildene viser endringer i fengselets bygningsmasse fra 2013 til i dag. Et av bildene, tatt i januar 2015, viser at taket på en av fengselsbygningene er uten snø, fordi den skal ha smeltet.

Amnesty: Fangene utsettes for mishandling

Regimet til president Bashar al-Assad har «sunket til et nytt nivå», fremholdt Jones.

Saydnaya var et av fengslene Amnesty trakk frem da de i august i fjor la frem en omfattende rapport om forbrytelser i syriske fengsler.

Amnesty beskrev da praksisen ved syriske fengsler som forbrytelser mot menneskeheten. Fanger utsettes i fengslene for elektriske støt, voldtekt og psykisk og fysisk mishandling, het det i menneskerettighetsorganisasjonens rapport.