STØTTER KURDERNE: Også i Europa har reaksjonene vært sterke mot de tyrkiske angrepene på kurderne. Dette bildet er fra en demonstrasjon til støtte for kurderne utenfor den tyrkiske ambassaden i Brussel i går. FOTO: ERIC VIDAL / X02996

Tyrkias kurderkrig skaper frustrasjon

Minst 70 krigere som kjempet mot IS er blitt drept under tyrkiske luftangrep i Syria og Irak. Tyrkia ser på det som et forsvar mot terrorisme.