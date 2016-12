Tyrkia holder fast ved sin påstand om at USA forsyner kurdiske opprørere i Syria med våpen, noe myndighetene i Washington benekter.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevdet tidligere i uken at Tyrkia har beviser for at USA forsyner den kurdiske YPG-militsen med våpen.

Tyrkia ser på denne militsen som PKK-geriljaens forlengede arm. Både Tyrkia, USA og EU har PKK på sin liste over terroristorganisasjoner.

Amerikanske myndigheter nekter for at de har gitt militærhjelp til den kurdiske militsen i Syria.

– USA har ikke forsynt YPG eller PKK med våpen eller eksplosiver, punktum, het det i en kunngjøring fra amerikanske myndigheter onsdag.

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu står på sitt.

– USA har forsynt YPG med våpen, punktum, sier han.

– Vi har dokumenter som beviser dette, og hele verden er kjent med det, sier Cavusoglu.