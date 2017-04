Både Tyrkia og Israel mener å ha funnet bevis for at Assad-regimet sto bak det kjemiske angrepet mot Khan Sheikhoun nordvest i Syria. Russland etterlyser fakta.

– De opplysningene som amerikanerne eller våre kolleger i andre land måtte ha, kan ikke være basert på objektivt materiale eller bevis, sier Dmitrij Peskov, talsmann for president Vladimir Putin.

Peskov kalte samtidig angrepet for en uhyrlig forbrytelse.

Tidligere på dagen meldte tyrkiske myndigheter at det er funnet spor av kjemiske stridsmidler i dødsofrene etter tirsdagens angrep mot den lille opprørskontrollerte byen, der nærmere 90 mennesker skal ha blitt drept.

– Resultatene fra obduksjonen viser at det ble brukt kjemiske våpen, sier justisminister Bekir Bozdag.

Bozdag sier også at det er funnet bevis for at regimet til president Bashar al-Assad står bak, men han oppgir ikke hva han bygger anklagen på.

Over 30 overlevende er brakt til Tyrkia for behandling, men tre av dem har dødd på sykehus. Det er disse tre som nå er obdusert.

Israel anklager Assad

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman fastslo samme dag at han er "100 prosent" sikker på at styrkene til Assad sto bak angrepet, og han hevder også at det ble gjennomført på direkte ordre fra presidenten.

Uttalelsen ble gitt i et intervju med avisen Yedioth Ahronoth, men heller ikke Lieberman begrunnet påstandene. Uttalelsen stemmer imidlertid godt overens med synspunktet til israelsk etterretning, som ifølge israelske tjenestemenn også mener det var Assads styrker som sto bak, og at beslutningen ble tatt høyt oppe i Assads krets.

Israel er bekymret for utviklingen i Syria ettersom de frykter lignende angrep fra den libanesiske Hizbollah-militsen, som kjemper på Assads side i den syriske borgerkrigen. Ifølge TV-stasjonen Channel 2 vil regjeringens sikkerhetsråd samles i løpet av torsdagen for å diskutere utviklingen og hva den innebærer for Israel.

– Fra luften

Torsdag uttalte FNs Syria-utsending Staffan de Mistura at det som antas å ha vært et kjemisk angrep ble iverksatt fra luften. Det er tidligere bekreftet at syriske styrker gjennomførte luftangrep mot byen tirsdag.

Syrias regime avviser imidlertid at det var involvert, og torsdag ble dette gjentatt av utenriksminister Walid al-Muallem. Han hevder at det ville vært ulogisk av regimet å bruke kjemiske våpen på dette tidspunktet i krigen.

– Jeg understreker igjen at vår hær ikke har brukt kjemiske våpen og ikke kommer til å bruke kjemiske våpen, verken mot sivile eller terrorister, sa han på en pressekonferanse i Damaskus.

– Nær 90 drept

Angrepet mot Khan Sheikhoun beskrives som et av de verste i løpet av den seks år lange krigen. Minst 86 mennesker ble drept, blant dem 30 barn, ifølge eksilgruppen SOHR. Mange er i tillegg såret.

FNs spesialrådgiver Jan Egeland deltok torsdag i et møte om den humanitære innsatsen i Syria i Genève. Etter møtet uttrykte han håp om at det nå kan komme et vannskille som vil få verden til å våkne og forstå hvor mye den syriske sivilbefolkningen lider og hvor viktig det er å beskytte sivile i krig.

Han sa også at verdenssamfunnet trenger et klarsignal til å bringe hjelp inn til 1 million mennesker som befinner seg i beleirede eller andre vanskelig tilgjengelige områder i Syria.