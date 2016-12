Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevder den USA-ledede koalisjonen i Syria støtter ekstremistgruppen IS.

På en pressekonferanse tirsdag uttrykte Erdogan misnøye med USAs hjelp til den syriskkurdiske militsen YPG og partiet PYD. Dette samarbeidet er offentlig kjent og har pågått en stund, til tross for at Tyrkia anser YPG og PYD for å være terrorgrupper.

Erdogan hevdet imidlertid også at USAs koalisjon hjelper den ytterliggående islamistgruppen IS, som også er kjent under forkortelsen Daesh.

– De støtter alle terrorgruppene – YPG, PYD, men også Daesh, sa den tyrkiske presidenten.

– Det er helt tydelig. Vi har bekreftede bevis, med bilder og videoer, la han til.

Presidenten i NATO-landet Tyrkia kom med samme anklage under et besøk i Pakistan i november. Da hevdet han at «Vesten står sammen med Daesh nå» og at den ytterliggående islamistgruppen har våpen som er produsert i vestlige land.

Anklagen avvises av USA, og en talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet kaller Erdogans påstand «latterlig».

Tidligere er Tyrkia selv blitt beskyldt for å støtte IS i den syriske borgerkrigen. Disse beskyldningene er blitt avvist av tyrkiske myndigheter.