Donald Trump vurderer å sparke mannen som undersøker om Russland påvirket fjorårets presidentvalg, ifølge en venn av presidenten.

Sjefen for Newsmax Media, Christopher Ruddy, uttalte dette i forkant av høringen i Senatets etterretningskomité der justisminister Jeff Sessions skal vitne.

– Jeg tror han kanskje vurderer å avskjedige spesialetterforskeren, sa Ruddy i et intervju på PBS NewsHour.

Tidligere FBI-sjef Robert Mueller ble utpekt til spesialetterforsker med ansvar for hele etterforskningen av Russlands antatte forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget i fjor.

Trump-rådgiver og tidligere leder av Representantenes hus, Newt Gingrich, skrev på Twitter mandag:

– Republikanerne har vrangforestillinger hvis de tror at spesialetterforskeren vil være fair. Se hvem han ansetter.

For noen uker siden uttalte Gingrich at Mueller var et strålende valg som spesialetterforsker.

Etter tidligere FBI-sjef James Comeys høring forrige uke har han endret mening.

Sessions vil tirsdag bli spurt om granskingen som pågår om de påståtte forbindelsene mellom Trump-administrasjonen og Russland.