President Donald Trump har utpekt den tidligere byråkraten Christopher Wray til å overta som FBI-sjef etter James Comey, som fikk sparken i forrige måned.

Trump opplyste hvem han nominerer til stillingen som FBI-sjef på Twitter onsdag.

Wray ledet en avdeling i det amerikanske justisdepartementet fra 2003 til 2005. Senere har han jobbet med sivile søksmål i et advokatfirma i Washington og Atlanta.

Den forrige FBI-sjefen, James Comey, fikk sparken av Trump i forrige måned. Oppsigelsen skjedde samtidig som FBI var i full gang med en gransking av mulige forbindelser mellom Russland og Trumps medarbeidere.

Trump bekreftet senere at han blant annet hadde denne saken i tankene da han besluttet å sparke Comey.

– Virker som et flott valg

Trump har vurdert å gi toppjobben i FBI til en politiker, noe som ville vært mer kontroversielt. Avisa New York Times beskriver Wray som et trygt valg som vil berolige FBI-ansatte som har vært bekymret for at Trump kan svekke eller politisere det føderale politiet.

– Ved første øyekast ser dette ut som et flott valg, sa den republikanske kongresspolitikeren Mike Conaway etter at Trump hadde tvitret om nomineringen av Wray.

Den nye FBI-sjefen vil ha begrenset innflytelse på det føderale politiets Russland-etterforskning. Tidligere FBI-sjef Robert Mueller er utepekt til spesialetterforsker med ansvar for hele etterforskningen av Russlands antatte forsøk på påvirke det amerikanske presidentvalget i fjor.

Flere granskinger

Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener russiske myndigheter på forskjellige måter forsøkte å hjelpe Trump i valgkampen før presidentvalget.

En av metodene skal ha vært hackerangrep rettet mot Det demokratiske partiet. Stjålet informasjon som var skadelig for Hillary Clinton, ble senere lekket til mediene.

Noe bevis for at russerne samarbeidet med Trumps medarbeidere, er ikke blitt funnet. Men dette spørsmålet granskes både av FBI og flere komiteer i Kongressen.

Den nylig avgåtte FBI-sjefen James Comey skal møte i en høring i Kongressen torsdag. Her vil han trolig få spørsmål om opplysninger i amerikanske medier om at Trump angivelig forsøkte å få Comey til å stanse eller begrense etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Advokat for Christie

En av Christopher Wrays oppgaver de siste årene har vært å bistå New Jerseys guvernør Chris Christie. Han var en av Trumps støttespillere i valgkampen i fjor.

For noen år tilbake ble det avslørt at to av Christies nærmeste medarbeidere med vilje hadde skapt trafikkaos på en bru for å ramme en politisk rival. Etter avsløringen ble Christie selv etterforsket, og i denne perioden var Wray advokaten hans. Guvernøren ble aldri tiltalt i saken.

Wray må godkjennes av Senatet før han kan overta som leder for FBI. En organisasjon for ansatte i FBI har tidligere uttalt at den neste FBI-sjefen selv bør ha bakgrunn fra det føderale politiet.