«Én for alle, alle for én», sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Men han fikk ikke USAs president Donald Trump til å si det samme.

Det var knyttet stor spenning til hva president Trump ville si da han og Stoltenberg avduket et minnesmerke for 11. september utenfor NATOs nye hovedkvarter i Brussel i forbindelse med torsdagens toppmøte mellom stats- og regjeringssjefene i alliansen.

Seansen var skreddersydd for å få Trump til å bekrefte direkte at USA står ved artikkel 5 i NATO-pakten. Den sier at et angrep på én skal anses som et angrep på alle.

Nato utløste artikkel 5 for første gang etter 11. september, påpekte Stoltenberg.

– Én for alle, og alle for én. Hundretusener av europeiske og canadiske har tjent side om side med amerikanske soldater i Afghanistan i mer enn et tiår, for å sikre at landet aldri igjen blir en frihavn for internasjonale terrorister. Det er vår solidaritet som holder landene våre trygge, sa Stoltenberg.

USAs europeiske allierte hadde håpt på en tydelig bekreftelse fra Trump om det samme. Grunnen er at han tidligere har kommet med flere uttalelser som har sådd tvil om viljen til å komme europeiske allierte til unnsetning.

Trump sa at minnesmerket var en påminnelse om «forpliktelsene som binder oss sammen som én», og også han nevnte at Nato utløste artikkel 5 etter 11. september.

Men mer enn det sa han ikke.