Det hvite hus bekrefter at president Donald Trump avskjediger James Comey som direktør av FBI. Arbeidet med å finne hans erstatter starter umiddelbart.

Trump har tatt beslutningen etter «en klar anbefaling» fra justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod Rosenstein, sier presidentens talsmann Sean Spicer.

– FBI er en av landets mest verdsatte og respekterte institusjoner, og dagen i dag markerer en ny begynnelse for vår kronjuvel innen rettshåndhevelse, sier Trump i en pressemelding sendt fra Det hvite hus.

Den overraskende avgjørelsen kommer bare kort tid etter at det føderale politiet rettet en setning Comey hadde sagt under ed om Clintons eposter.

Ikke hundre og tusener

Comey har ledet arbeidet med å etterforske eventuelle forbindelser mellom Trumps valgkamp og Russland, i tillegg til å være sentral i kontroversen om tidligere presidentkandidat Hillary Clintons bruk av en privat server til eposter, da hun var utenriksminister.

Under en høring hadde Comey sagt at Clintons nære rådgiver Huma Abedin hadde videresendt «hundrede og tusener» av eposter til sin ektemann, inkludert eposter med hemmeligstemplet informasjon. Men tirsdag rettet FBI på denne uttalelsen. Det var kun «et lite antall» av de tusener av eposter som ble funnet på datamaskinen som hadde blitt videresendt, de fleste var sikkerhetskopier fra annet elektronisk utstyr.

I en tale i forrige uke anklaget Hillary Comey for å ødelegge hennes sjanser til å bli president ved å igangsette en ny etterforskning av den såkalte epostsaken få dager før valgdagen.

Kritiserer epost-håndtering

Og det er tilsynelatende epostsaken som koster Comey jobben. Visejustisminister Rod Rosenstein skriver til sin sjef, justisminister Jeff Sessions, at han «ikke kan forsvare Comeys håndtering av serversaken».

I den skriftlige oppsigelsen skriver Trump til Comey at han ikke på en effektiv måte kan lede byrået. Videre skriver han at det er behov for å finne en FBI-sjef som kan gjenopprette offentlighetens tillit til myndigheten.

Comey ble utnevnt til et ti år langt åremål i stillingen av president Barack Obama i 2013.