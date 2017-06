USAs president Donald Trump føler han har fått «total og fullstendig oppreisning» etter tidligere FBI-sjef James Comeys høring i Senatet.

Torsdag møtte James Comey til høring i Senatets etterretningskomité. Trump valgte torsdag å ikke kommentere Comeys anklager om løgn, men fredag benyttet presidenten seg av Twitter for å komme med noen korte ord om saken.

«Til tross for så mange falske uttalelser og løgner, total og fullstendig oppreisning ... og WOW, Comey lekker», skriver Trump.

Drøye 40 minutter etter den første tweeten fulgte Trump opp med en melding til flere journalister. Der takket han både «Fox og så mange andre» for arbeidet.

Comey anklaget torsdag Det hvite hus for å ha spredt løgner. Det hvite hus har avvist anklagene. Comey fortalte videre at han begynte å skrive referat fra møtene med Trump allerede etter deres første samtaler i januar.

Comey sa også at han via en venn lekket et notat fra samtaler med Trump til en journalist i New York Times. Lekkasjen var et forsøk på å få presset frem utnevnelsen av en spesialetterforsker til å granske russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget, forklarte den tidligere FBI-sjefen.