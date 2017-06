Fæle ting skjedde i det brutale Nord-Korea, men vi fikk ham i det minste hjem, sier president Trump om Otto Warmbier, som døde etter halvannet års fangenskap.

– Den forferdelige, torturlignende mishandlingen vår sønn ble utsatt for av nordkoreanerne, betyr at dette ikke kunne ende på noe annet vis enn det vi opplevde i dag, skriver familien i en uttalelse som ble offentliggjort mandag.

President Donald Trump har omtalt Nord-Korea som et brutalt regime i sin reaksjon etter dødsfallet.

– Mange fæle ting skjedde, men vi fikk ham i det minste hjem til foreldrene. Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet, sier den amerikanske presidenten.

– USA fordømmer nok en gang brutaliteten til Nord-Koreas regime idet vi sørger over dets seneste offer.

22 år gamle Otto Warmbier ble forrige uke sendt hjem til USA i koma etter 17 måneder i nordkoreansk fangenskap. Han sonet en dom på 15 år i en arbeidsleir for å ha stjålet en propagandaplakat mens han var på turistbesøk i landet.

Legene på sykehuset som behandlet ham i den amerikanske delstaten Ohio, opplyste sist uke at han ikke reagerte på stimuli. Han kunne åpne øynene og blunke, men han viste ingen tegn til å forstå når han ble tilsnakket eller bedt om å gjøre noe.