USAs president Donald Trump vil ha sterkt fokus på både terrorisme og innvandring i Nato. Samtidig krever han at andre allierte legger mye mer penger på bordet.

Trump ble tatt imot av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg da han ankom til torsdagens toppmøte på NATOs nye hovedkvarter i Brussel.

Sammen avduket de et minnesmerke for 11. september utenfor hovedkvarteret. Under seremonien holdt Trump en tale der han kom med et krystallklart budskap til de øvrige stats- og regjeringssjefene i alliansen om hvilke oppgaver han mener Nato bør prioritere.

– Fremtidens Nato må inkludere et sterkt fokus på terrorisme og innvandring, sa Trump.

– Tusener på tusener av mennesker strømmer inn i landene våre og sprer seg utover. I mange tilfeller har vi ingen anelse om hvem de er. Vi må være harde, vi må være sterke og vi må være årvåkne, sa han.

Pengekrav

Trump trakk også frem trusler mot Nato langs grensene i sør og i øst, og han nevnte Russland spesielt.

– Disse alvorlige sikkerhetstruslene er grunnen til at jeg har vært veldig, veldig direkte med generalsekretær Stoltenberg og medlemmer i alliansen og sagt at NATOs medlemmer må ta sin rettmessige del og møte sine økonomiske forpliktelser, sa Trump.

Hele 23 av NATOs 28 medlemsland har ikke nådd alliansens mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, påpekte han. Hadde alle brukt 2 prosent av BNP i 2016, ville det ha gitt alliansen 119 milliarder dollar mer til forsvar.

– Mange land skylder enorme pengesummer fra tidligere år, sa Trump.

Ifølge ham er dette dypt urettferdig overfor amerikanske skattebetalere. USA har de siste åtte årene brukt mer på forsvar enn alle andre NATO-land til sammen.

– Vi må gjøre opp for de mange årene som er gått tapt. Det er et minimum med 2 prosent hvis vi skal konfrontere dagens veldig reelle og veldig ondsinnede trusler.

Terrorkamp

I talen kom Trump også inn på terrorangrepet i Manchester. Et barbarisk og ondskapsfullt angrep, sa han.

– Alle som verdsetter livet, må samle seg om å finne, avsløre og fjerne disse drapsmennene og ekstremistene og, ja, taperne. De er tapere. Hvor enn de finnes i våre samfunn, må vi drive dem ut og aldri, aldri slippe dem inn igjen, sa Trump.

Han vil ha en kraftig styrket global innsats i kampen mot terror. Ifølge Trump er det snakk om en kamp mellom godt og ondt.

– Vi vil aldri vike i vår besluttsomhet for å bekjempe terror og for å oppnå varig sikkerhet, velstand og fred, sa han.