Flere jusseksperter i USA kaller Trumps uttalelser til FBI-Comey i beste fall klønete og upassende, men nok til å bygge en sak mot ham.

Innholdet i samtaler mellom president Donald Trump og daværende FBI-direktør James Comey ble offentliggjort onsdag, en dag før den avsatte FBI-sjefens høring i det amerikanske Senatet.

De juridiske ekspertene mener utsagnene Trump kom med i samtalene er tilstrekkelig til å bygge opp et søksmål om at han forsøkte å blande seg inn i etterforskningen av et lovbrudd.

Comey har beskrevet en rekke samtaler mellom de to om etterforskningen av forholdet mellom Trumps valgkampanjeapparat og Russland. Comey har også beskrevet sin misbilligelse over kontakten med Trump.

I en skriftlig forklaring som ble lagt ut dagen før høringen, opplyser Comey at presidenten ba ham legge vekk Flynn-etterforskningen på et møte 14. februar i Det hvite hus. Comey sier Trump ba om lojalitet.

Presidentens ønske om å avslutte undersøkelsen av tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Flynn er mest ødeleggende for Trump, mener ekspertene.