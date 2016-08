Donald Trump reiser onsdag på et overraskende besøk til Mexico, hvor han skal møte presidenten som har sammenlignet ham med diktatorer.

Svippturen over grensen til USAs naboland i sør skjer bare timer før Trumps skal holde en større tale i delstaten Arizona. Temaet er innvandring, og det har vært knyttet stor spenning til arrangementet.

- Jeg har takket ja til invitasjonen fra president Enrique Peña Nieto i Mexico og ser frem til å møte ham i morgen, skrev Trump på Twitter kvelden før.

Peña Nieto bekrefter i en melding på Twitter at han og Trump skal ha en privat møte.

Under nominasjonskampen rettet Trump kraftig skyts mot innvandrere fra nabolandet og skapte voldsomme reaksjoner med nedlatende karakteristikker av mexicanere og andre minoriteter.

Kranglet om mur

Republikaneren har gjentatt flere ganger at han ønsker å bygge en mur mellom USA og Mexico.

Den siste tiden har Trump selv gitt uttrykk for at han kan være åpen for å myke opp sine holdninger om innvandring. Besøket i Mexico kan være den omstridte presidentkandidatens forsøk på å bedre forholdet til naboen.

Peña Nieto har vært sterkt kritisk til innvandringspolitikken som Trump sto for i starten av nominasjonskampen.

Hitler-parallell

Den mexicanske presidenten sammenlignet i et intervju i mars Trumps retorikk med språkbruken til diktatorer som Adolf Hitler og Benito Mussolini. I samme intervju utelukket Peña Nieto muligheten for at Mexico kan betale for en grensemur – slik Trump hadde tatt til orde for.

Tirsdag kveld var det mildere toner fra mexicaneren.

- Jeg tror på dialog for å fremme Mexicos interesser i verden og, først og fremst, beskytte mexicanere hvor enn de befinner seg, skrev presidenten på Twitter om det forestående Trump-besøket.

Onsdagens besøk regnes som politisk betent for begge to, men Trump har nå en mulighet til å vise at han er villig til å kjøre en mer diplomatisk linje på innvandringsfeltet.

Også Clinton invitert

Innvandring som står i sentralt i Trumps valgkamp. Budskapene fra republikaneren og hans stab har imidlertid vært svært sprikende. Senest onsdag sa hans nye valgkampsjef Kellyanne Conway at Trump akter å føre historiens strengeste innvandringspolitikk.

I forrige uke inviterte Peña Nieto både Trump og demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton på besøk, men ingen av dem har takket ja til invitasjonen før nå. Nyhetsbyrået AFP skriver at et besøk på så kort varsel vil være et logistikkmessig og sikkerhetsmessig mareritt.

En av Trumps nære rådgivere, New Jersey-guvernør Chris Christie, har vært blant dem som har forsøkt å overtale Trump til å ta turen til Mexico, ifølge nyhetsbyrået APs kilder. Christie har selv besøkt Mexico by og har et varmt forhold til Peña Nieto.