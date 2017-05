Donald Trump anklages for å ha delt strengt hemmelig IS-etterretning med Russland. Presidenten mener han er i sin fulle rett til å «dele fakta med Russland».

– Som president ville jeg dele med Russland (på et planlagt og offentlig kjent møte i Det hvite hus), noe jeg har en absolutt rett til å gjøre, fakta vedrørende terrorisme og luftfartssikkerhet, skriver presidenten på Twitter torsdag.

– Humanitære årsaker, pluss at jeg vil at Russland skal kraftig trappe opp sin krig mot ISIS og terrorisme, tilføyer Trump.

Washington Post og andre amerikanske medier skrev mandag at Trump avslørte strengt hemmelige opplysninger om IS i et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Det hvite hus i forrige uke. Opplysningene skal ha kommet via en alliert fra en kilde som har tilgang til innsiden av IS' operasjoner. Ifølge Washington Post var opplysningene så hemmelige at selv flere allierte land ikke hadde tilgang til den.

Medienes beskrivelser av møtet er basert på opplysninger fra anonyme kilder.

Representanter for USAs regjering sier Washington Posts artikkel er «falsk», men de har ikke konkret tilbakevist de viktigste påstandene i artikkelen.