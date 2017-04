Etter 100 dager som president dro Donald Trump til Pennsylvania for å feire og skryte av en start på presidentskapet som han omtaler som «veldig produktiv».

Trump valgte å feire sine første 100 dager som president med å holde et massemøte i Harrisburg der han møtte begeistrede velgere som stadig avbrøt ham med taktfaste rop: «USA! USA!». Allerede tidligere på dagen hadde han begynt å sette tonene med blant annet en radiotale der han forsikret at «min lojalitet ligger utelukkende hos dere, våre flotte borgere».

– Vi skal ikke la andre land utnytte oss lenger. Fra nå av er det USA først, forsikret han tilhørerne i Pennsylvania. Der ramset han opp politiske seire som nominasjonen av Neil Gorsuch til høyesterett, valget av ministre og godkjenningen av den omstridte oljerørledningen Keystone XL.

«Fake news»

– Vi har tatt en vidunderlig reise sammen, og vi skal fortsette å vinne hvert eneste store slag som venter. Det er ingen tvil om at vi skal vinne hver runde for å gjenreise USAs storhet, sier Trump ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.

Presidenten tok seg også tid til å forklare hvorfor han sto over pressemiddagen i Washington som også ble holdt lørdag. Han hadde for lengst meldt avbud og i Harrisburg gjentok han beskyldningene om at mediene leverer «fake news». Trump sa blant annet at hvis medienes jobb var å være ærlige og si sannheten, fortjener de en «stor, feit strykkarakter».

100 dager etter at Trump ble tatt i ed, viser meningsmålingene at de som støttet ham i valget fortsatt er med på laget.

– Mitt styre leverer hver dag. Vi holder løfte etter løfte, og folket er glad for det de ser, sa presidenten som igjen lovet å avskaffe Barack Obamas helsereform. I valgkampen lovet han at det skulle skje allerede den første dagen med ham som sjef, men et forsøk på å gjøre om det som på folkemunne er kjent som Obamacare, strandet i Kongressen i mars. Da det begynte å gå trått med reformen, sa Trump blant annet at «ingen ante at helse og omsorg var så komplisert».

Han har så langt heller ikke lyktes med å gjøre rom i budsjettet for den lovede muren langs grensen mot Mexico.

– Falsk målestokk

Samtidig som han gjerne skryter av «veldig produktive» dager ved makten, har han også sagt at «100 dager er en falsk målestokk».

– Men jeg må si at jeg tror ingen har utført det vi har klart på 100 dager, så jeg er veldig fornøyd.

Uttalelsen kom mens han signert en presidentordre fredag. Med to nye ordre klare for signering lørdag er han oppe i totalt 32. På det området har han i hvert fall gjort mer enn noen annen tidligere president. Men det var også på dette området han stadig angrep forgjengeren Barack Obama for å signere ordre som ikke krever samtykke fra Kongressen.