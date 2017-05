Donald Trump prøvde angivelig å stanse deler av FBIs Russland-etterforskning. Situasjonen minner om Watergate-skandalen, mener republikaneren John McCain.

– Annenhver dag kommer det noe nytt, sa McCain etter den siste avsløringen knyttet til Trump og hans regjering tirsdag.

Republikaneren mener avsløringene nå har samme omfang som Watergate-skandalen som tvang president Richard Nixon til å gå av i 1974.

Også mange andre amerikanske politikere reagerer sterkt på opplysningene om et notat som skal ha blitt skrevet av tidligere FBI-sjef James Comey. Her står det angivelig at Trump personlig ba Comey stanse etterforskningen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Det hvite hus benekter at Trump noen gang ba om noe slikt. Men flere amerikanske medier har snakket med kilder som forteller at de selv har lest notatet.

{value=Måtte trekke seg}

Flynn måtte trekke seg i februar etter avsløringer om hans kontakt med russiske myndigheter. Allerede dagen etter skal Trump ha bedt Comey droppe etterforskningen av Flynn.

– Jeg håper du kan gi slipp på dette, sa presidenten til Comey, ifølge New York Times ' gjengivelse av notatet.

Hvis dette stemmer, er notatet det så langt tydeligste tegnet på at Trump har forsøkt å påvirke etterforskningen av Russland-forbindelsene til Trumps medarbeidere.

Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener Russland forsøkte å hjelpe Trump og stikke kjepper i hjulene for Hillary Clinton før presidentvalget i USA i fjor. Det er ikke funnet bevis for at Trumps folk og russerne samarbeidet.

{value=Krever FBI-dokumenter}

Opplysningene om Comeys notat kommer fram en drøy uke etter at Trump ga FBI-sjefen sparken.

Trump-regjeringen avviste først at oppsigelsen hadde noe med Russland-saken å gjøre. Men senere bekreftet presidenten selv at han hadde hatt Russland-etterforskningen i tankene da han tok avgjørelsen.

Etter oppsigelsen advarte Trump i en Twitter-melding Comey mot å lekke informasjon om deres samtaler til mediene.

Republikaneren Jason Chaffetz, som leder en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, krever at FBI overleverer «notater, referater, oppsummeringer og opptak» av samtaler mellom Trump og Comey. Målet er å finne ut om presidenten faktisk forsøkte å påvirke eller forhindre FBI.

{value=– Grunnleggende for demokratiet}

Nancy Pelosi, leder for demokratene i Representantenes hus, sier Trump i verste fall har hindret rettslige prosesser hvis han forsøkte å gripe inn i etterforskningen av Flynn.

-Hvis disse rapportene stemmer, er presidentens uforskammede forsøk på å stanse FBIs etterforskning av Michael Flynn et brudd på lover som er grunnleggende for vårt demokrati, sier Pelosi.

Comeys notat skal ha blitt skrevet kort tid etter samtalen mellom ham og Trump. En kilde nær Comey forteller at den tidligere FBI-direktøren var kjent for å dokumentere samtaler han trodde det kunne komme spørsmål om på et senere tidspunkt.

Ifølge New York Times er notatet ett av mange som Comey skrev for å dokumentere at presidenten utsatte ham for press i forbindelse med undersøkelsen av russisk innblanding i valget.

Tidligere denne uken kom det fram at Trump skal ha røpet strengt hemmelig etterretningsinformasjon om ekstremistgruppa IS i et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Presidenten avviser at han har gjort noe galt, men også denne saken utløste sterke reaksjoner – også fra flere republikanere.