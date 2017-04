USAs president Donald Trump sier missilangrepet mot en flybase i Syria natt til fredag var nødvendig for å hindre bruk og spredning av dødelige kjemiske våpen.

Flere personer er døde etter et amerikansk rakettangrep mot flybasen Shayrat i Homs-provinsen i Syria. USAs president Donald Trump sier angrepet var nødvendig.

Militærangrepet mot den syriske flybasen natt til fredag har ifølge guvernøren i Homs ført til tap av liv. Flybasen skal ha stått i brann i to timer etter at den ble truffet klokken 03.45 fredag.

– Det er martyrer, men vi vet ennå ikke hvor mange, verken antall martyrer eller skadde, sier Talal Barazi på telefon til nyhetsbyrået AFP.

– Vi fordømmer selvfølgelig dette, alle handlinger mot syriske militærbaser er forkastelige, sier Barazi, som sier angrepet er en støtte til «terroristene på bakken».

Ford Williams / Den amerikanske marinen / AP / Scanpix

Trumps mest dramatiske avgjørelse

Angrepet er en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile. Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun, skal være stasjonert ved Shayrat. Minst 86 mennesker ble drept i angrepet i Idlib-provinsen tirsdag

Dette er det første amerikanske angrepet direkte mot den syriske regjeringen og Donald Trumps mest dramatiske militære avgjørelse siden han ble president.

– Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en TV-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping. Trump informerte Xi om angrepet på forhånd.

Syrisk opposisjon sier angrepet er en svært viktig amerikansk reaksjon.

– La oss si at dette blir begynnelsen på et budskap til det syriske regimet om at man ikke kan gjøre noe ustraffet, sier pressetalsperson Ahmed Ramadan, i opposisjonsgruppa Syrias nasjonalkoalisjon (SNC).

Scanpix

Mistenker saringass

En talsperson for Det hvite hus sier rakettene ble skutt opp fra to marinefartøy i Middelhavet.

– Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uken ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime. Vi legger også til grunn, med like stor grad av sikkerhet, at Assad-regimet brukte en nervegass, som sarin, i disse angrepene, sier talspersonen.

Hvis man puster inn saringass eller tar den opp i kroppen via huden, angriper giften pustesenteret i sentralnervesystemet og lammer musklene i og rundt lungene.

Mens USAs angrep får unison støtte i vestlige land, har Russland anklaget USA for å bryte folkeretten og vil ha hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

Utenriksminister Børge Brende mener angrepet er forståelig, og Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det samme. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ble varslet på forhånd om angrepet. Han mener det syriske regimet må bære det fulle ansvaret for utviklingen.

Ford Williams / Den amerikanske marinen / AP / Scanpix

Russisk advarsel

Russland var også orientert på forhånd om intervensjon fra USAs side og advarte om at det ville få negative konsekvenser for USA.

– Alt ansvar, hvis det utføres militære handlinger, vil ligge på skuldrene til dem som tar initiativet til en slik tvilsom og tragisk handling, sa FN-ambassadør Vladimir Safronkov torsdag.

– Se på Irak, se på Libya, sa han, for å eksemplifisere hvordan det kan gå når vestlige land blander seg inn.

Trump ber for øvrig verdens «siviliserte nasjoner» følge USA og få en slutt på «nedslaktingen og blodbadet» i Syria.