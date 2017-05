USAs president Donald Trump sier at James Comeys dager som FBI-direktør var talte og kaller ham «en skrytepave». Comeys etterfølger er ikke enig.

– Det har vært kaos i FBI. Det vet alle, sier Trump i et intervju med NBC News torsdag.

Trump sier han hadde bestemt seg for å sparke Comey uavhengig av rådene han hadde fått fra visejustisminister Rod J. Rosenstein.

Ifølge Washington Post truet Rosenstein om å trekke seg fordi hans notat ble brukt som grunnlag for å si opp Comey.

Trump sier videre til NBC News at han spurte Comey tre ganger om hvorvidt han var under etterforskning. Det skal sistnevnte ha svart benektende på.

I intervjuet omtaler Trump den oppsagt FBI-direktøren som en «skrytepave».

Flere måneders betenkningstid

Talsperson Sarah Huckabee Sanders måtte svare for presidentens uttalelser under torsdagens pressebrifing i Det hvite hus.

– Presidenten har tenkt på dette i flere måneder. Beskrivelsene han brukte om Comey, levner ingen rom for tolkning. Comeys opptreden det siste året har gjort at oppsigelsen var nødvendig, sa Sanders til journalistene, som mener justisministeren og visejustisministerens støtte likevel var viktig.

Hun sa at Comeys høring forrige onsdag styrket avgjørelsen. Da sa Comey blant annet at han ble «lettere kvalm» av påstandene om at nyheten om nye opplysninger i saken rundt Hillary Clintons eposter kan ha påvirket resultatet av presidentvalget.

Sanders avviste også at det var upassende av Trump å spørre den forhenværende FBI-direktøren om han selv var under etterforskning.

– Nei, jeg synes jeg ikke, sa hun.

NTB Scanpix

FBI-etterfølger roser Comey

Fungerende FBI-direktør Andrew McCabe ga derimot et annet inntrykk av Comey da han torsdag møtte til høring i Senatet om trusler mot USAs sikkerhet.

– Comey nøt stor tillit innad i FBI og har fortsatt stor støtte i dag. Selv har jeg den største respekt for hans evner og integritet, sa McCabe.

Mange har reagert på at Comey ble sagt opp midt under etterforskningen av Trump-kampanjens påståtte bånd til Russland under fjorårets presidentvalg. Trump nekter for at oppsigelsen sender et varsel til etterfølgeren om å legge granskningen på is.

– Det lå ingen slik intensjon bak. Hvis Russland har gjort noe, så vil jeg vite det, sier han.

Selv sier McCabe at etterforskningen skal fortsette.

– Så langt har det ikke blitt gjort noe forsøk på å hindre arbeidet. FBIs dyktige menn og kvinner kan ikke stoppes fra å gjøre det de skal, slo McCabe fast.