Men Donald Trump og Mexicos president diskuterte ikke hvem som skal betale for muren.

Donald Trump og Mexicos president Enrique Pena Nieto sier de hadde en åpen og konstruktiv samtale. Samtidig sa Trump at Mexico må respektere retten til en grensemur.

- Vi anerkjenner og respekterer hverandres rett til å bygge en fysisk barriere eller en mur på grensen mellom landene, sa Trump foran presidentboligen i Mexico by der han og Pena Nieto nettopp hadde hatt et møte. Trump fortalte imidlertid at de ikke diskuterte hvem som skal betale for muren.

- Det får bli en annen gang, sa han.

Den republikanske presidentkandidaten ankom den mexicanske hovedstaden onsdag, etter å ha blitt invitert av Pena Nieto. Sistnevnte sa at han og Trump ikke kan bli enige om alt, men at møtet fremhevet deres lands felles interesser.

Høstet kritikk

Pena Nieto la til at mexicanerne ble såret av Trumps kommentarer som satte dem i et dårlig lys, men at han er sikker på at Trump er genuint interessert i å bygge et forhold som vil gagne begge land. Møtet har likevel fått mexicanerne til å se rødt.

«Trump, du er ikke velkommen her» står det stå på banneret innvandrerforkjemperen Maria Garcia har laget. Tidligere førstedame - og en potensiell presidentkandidat - Margarita Zavala rettet en tweet mot Trump der det sto: «Selv om du kan ha blitt invitert ønsker vi at du skal vite at du ikke er velkommen. Vi mexicanere har verdighet, og vi avviser ditt hatprat».

Sammenlignet med Hitler

Historiker Enrique Krauze tvitret at «vi mexicanere forventer intet mindre enn en beklagelse for å kalle oss kriminelle og voldtektsmenn». Han viser til da den britiske statsministeren Neville Chamberlain signerte en fredsavtale med Tyskland i 1938.

- Tyranner skal bli konfrontert, ikke pasifisert, sa han til Televisia TV.

President Enrique Pena Nieto har også gjort slike sammenligninger tidligere. Da han i mars ble spurt om Trump og hans valgkamp sa han:

- Det er på samme måte Hitler og Mussolini kom til makten.