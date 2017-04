Tre personer ble drept og én skadd da en 39 år gammel svart mann åpnet ild på åpen gate i byen Fresno i California. Gjerningsmannen har sagt at han hater hvite.

Fresnos politisjef Jerry Dyer opplyser at tre hvite personer ble drept i skyteepisoden ved en bussholdeplass i sentrum av byen tirsdag morgen. De tre var trolig tilfeldige ofre.

– Dette var helt uprovoserte angrep gjennomført av en person som hadde bestemt seg for å begå drap i dag, sier Dyer.

Den 39 år gamle mannen som er pågrepet for skytingen, ropte «Gud er størst» på arabisk da han ble tatt inn i politiets varetekt. Til tross for utsagnene tror politiet ikke at saken er knyttet til terrorisme. Politisjefen sier at den mistenkte ønsket å drepe så mange hvite som mulig før han ble satt i fengsel.

– Dette dreier seg utelukkende om rase, sier Dyer.

Dømt for våpenlovbrudd

I forkant av drapene skal mannen ha skrevet på Facebook at han hater hvite folk og regjeringen.

Politisjefen sier de tre ofrene ble skutt med få minutters mellomrom. 39-åringen er navngitt som Kori Ali Muhammad og ble pågrepet kort tid etter drapene. Han var allerede etterlyst for et drap på en sikkerhetsvakt i Fresno forrige uke. Dyer sier at politiet har bedt FBI om bistand i etterforskningen.

Muhammad har flere våpen- og narkotikalovbrudd på rullebladet. I forbindelse med en rettssak i 2005 ba Mohammads forsvarer om en utredning av hans psykiske psyke, og begrunnet dette med at han tilsynelatende hadde noen «bisarre oppfatninger».

– I sjokk

En psykiater som undersøkte ham den gang, konkluderte med at 39-åringen hadde en psykose.

Busstoppet der drapene skjedde, ligger nær en katolsk organisasjon. En talsperson sier til lokalavisen Fresno Bee at den antatte gjerningsmannen neppe kan knyttes til organisasjonen.

Imam Sayed Ali Ghazvini ved Fresnos islamske kultursenter sier den mistenkte ikke er medlem i hans menighet. Ghazvini sier menighetens medlemmer er i sjokk.