PÅGREPET: En av de terrormistenkte blir ført vekk etter et rettsmøte i Karlsruhe i Tyskland i går. FOTO: AP/Scanpix

Tre mistenkte IS-terrorister anholdt i tyske asylmottak

Tysk politi har anholdt tre personer som ankom Tyskland fra Syria i fjor. Statsadvokaten mener at de kom for å utføre et terrorangrep.