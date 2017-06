François Bayrou opplyser at han går av som Frankrikes justisminister. Grunnen er mistanke om uregelmessig bruk av offentlige midler.

– Jeg har besluttet å ikke være del av den nye regjeringen, sier Bayrou til nyhetsbyrået AFP. Han har varslet en pressekonferanse kl. 17.

Også minister for EU-saker, Marielle de Sarnez, leverte onsdag sin avskjedssøknad. Både hun og Bayrou tilhører det lille sentrumspartiet Demokratisk bevegelse (MoDem), som sitter i regjering sammen med president Emmanuel Macrons parti Republikken på vei.

Kunngjøringene kommer dagen etter at forsvarsminister Sylvie Goulard, også hun fra MoDem, varslet at hun ville trekke seg.

Philippe Wojazer / Reuters

CHARLES PLATIAU / X00217

Symbol for sentrum

François Bayrou (65) har i en årrekke vært selve symbolet på sentrum i fransk politikk og er i dag leder for MoDem. Han er imidlertid en av flere franske toppolitikere som har havnet i søkelyset etter avsløringer om at offentlige midler er blitt brukt til å lønne assistenter som ikke har gjort den jobben de har blitt betalt for.

Sylvie Goulard sa tirsdag at hun vile trekke seg fordi hun risikerer å bli etterforsket for å ha misbrukt midler som skulle ha vært brukt på hennes virksomhet i EU-parlamentet.

Det var avisen Canard Enchainé som nylig skrev at MoDem har lønnet ansatte med base i Frankrike med midler fra EU-parlamentet.

Charles Platiau / Reuters

Oppgjør med umoral

I forrige uke la Macrons regjering frem et lovforslag som skal forhindre interessekonflikter i politikken og sette «en ny moralsk standard» i et politisk landskap som de siste årene har vært plaget av tallrike korrupsjonsskandaler.

Som justisminister er det François Bayrou som har ansvaret for lovforslaget. Men nå må han forsvare seg og partiet mot samme type anklager som er blitt rettet mot leder av Nasjonal Front, Marine Le Pen. Hun er blitt beskyldt for å ha brukt millioner av euro til å lønne medarbeidere som utførte oppgaver knyttet til hennes rolle som politiker i Frankrike, ikke i EU.

Også den tidligere presidentkandidaten François Fillon har vært i hardt vær grunnet lignende anklager. Han ble under høstens valgkamp beskyldt for å ha brukt støtte fra den franske nasjonalforsamlingen til å lønne sin kone og sine barn, uten at han har kunnet dokumentere hvilke konkrete oppgaver de utførte.