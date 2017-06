Et fotografi av en mann som klipper plenen i Canada med en tornado som virvler bak ham, skapte storm i sosiale medier.

Cecilia Wessels tok bildet av sin mann Theunis fredag ​​da tornadoen virvlet forbi deres hjem i Three Hills nord for Calgary i Alberta.

Gressklippingen sto på ektemannens oppgaveliste, og da han startet klipperen, tok fruen i huset seg en liten strekk.

Wessels forklarte at hun ble vekket av datteren som var bekymret fordi hun så noe som lignet en tornado på himmelen, men faren hennes ville ikke komme innendørs.

– Jeg spurte ham om han ikke ville komme inn med den greien oppe i skyene, men han svarte rolig nei, sa Cecilia Wessels søndag.

Theunis Wessels fortalte selv at tornadoen egentlig var mye lenger unna enn det som fremgår av bildet og at den var på vei bort fra dem. Men han la til at han holdt øye med den virvlende skypumpen.