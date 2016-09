Styrhuset på en Viking-cruisebåt ble revet av. Inni ble to sittende fastklemt.

Elvecruise-båten «Viking Freya» skulle gå under en bilbro og en jernbanebro over Europakanalen, rett nord for Nürnberg i Tyskland.

Men styrhuset stakk for langt opp og ble revet av i sammentreffet.

Skjedde midt på natten

En matros og en styrmann ble sittende fastklemt, og døde av skadene. De ble funnet i vrakdelene etter sammenstøtet.

De to var to 33 og 49 år gamle ungarere, ifølge Mittelbayerische.de. Flere tyske medier omtaler ulykken, som skjedde rundt klokken halv to natt til søndag.

Ingen andre skal ha blitt skadet. De over 200 om bord ble evakuert først i sekstiden på morgenkvisten, etter at flere sikringstiltak ble satt i verk. En egen bro måtte bygges for å evakuere de om bord.

MICHAELA REHLE/NTB Scanpix

«Viking Freya» er del av cruise-rederiet til Torstein Hagen. Hagen er tidligere direktør for Bergenske Dampskibsselskap.

I Bergen er Hagen nå mest kjent for «Viking Star»-sagaen, der milliardæren har vært siktet for grov korrupsjon. Hagen slo seg opp på elvecruise på europeiske elver.

På vei til Ungarn

Den over 100 meter lange «Viking Freya» var på vei fra Erlangen til Budapest. Ulykken skjedde kort tid etter avreise fra Erlangen.

Styrhuset er mulig å senke nettopp for å kunne passere broer. Det er uklart hvorfor dette ikke skjedde.

Denne videoen viser hvordan styrhuset blir senket - og hvor liten klaring det kan være når elvebåten går under en bro:

Kapteinen skal ha vært i sin egen kahytt på ulykkestidspunktet, mens styrmannen førte cruisebåten.

Politiet sier at brannvesenet måtte bruke kraftige verktøy for å få ut de to døde.

– Ulykkesårsaken er under etterforskning, skriver politi-talsmann Michael Petzold i en pressemelding.

– Hjertene våre blir revet i stykker

181 passasjerer og 49 mannskapsmedlemmer var om bord «Viking Freya». Båten ble bygget i 2012, og har Basel som hjemmehavn. Totalt har båten fire dekk og egen minigolf-bane.

MICHAELA REHLE/NTB Scanpix

Til Bild sier en talsperson for rederiet Viking River Cruises at de har sendt folk til ulykkesstedet.

– Hjertene våre blir revet i stykker. Våre ansatte i Nuremberg er i tett samarbeid med lokale myndigheter for å finne ut hva som skjedde i ulykken.

Passasjerene har fått tilbud om å fortsette ferden med en annen båt, eller få pengene igjen.

Europakanalen - også kalt Rhin-Main-Donau-kanalen - forbinder flere av Europas største elver, og sørger for at det er mulig å seile fra Atlanterhavet og Nederland i vest til Romania og Svartehavet i øst.

Saken oppdateres.