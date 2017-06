To av statsminister Theresa Mays fremste rådgivere under valgkampen, går av.

Nick Timothy, Mays fremste valgstrateg, varslet lørdag sin avgang etter at De konservative ikke lyktes med å sikre seg rent flertall i Underhuset i torsdagens valg.

Han begrunner avgangen med at han tar ansvar for det dårlige valgresultatet.

Også Fiona Hill, som i likhet med Timothy har vært en av Mays fremste rådgivere, går av, opplyste partiet lørdag.

Ifølge BBC hadde May på forhånd blitt advart av partifeller om at hun risikerte å miste støtte fra sine egne hvis hun ikke sparket de to.

Både Timothy og Hill har vært en del av Mays innerste sirkel, og de har av mange konservative politikere fått skylden for det dårlige valgresultatet og den sterkt kritiserte valgkampen.

I en artikkel på partiets hjemmeside skriver Timothy at de under valgkampen ikke greide å kommunisere det han kaller Theresas positive plan for framtiden, noe som førte til at Labour fikk større oppslutning.

Flere konservative politikere har stått åpent fram med krass kritikk av May og hennes beslutning om å utlyse nyvalg flere år før tiden i et forsøk på å få et sterkere mandat under brexit-forhandlingene med EU.

– Det er et forbløffende selvmål. Vi har ikke skutt oss selv i beinet, vi har skutt oss selv i hodet, sier den konservative parlamentarikeren Nigel Evans.