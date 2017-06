PRESSES: Statsminister Theresa May presses fra flere hold, også fra hennes egne i det konservative partiet. FOTO: STEFAN WERMUTH, REUTERS

Theresa May trues av konservativt mytteri

Konservative partifeller sier til britiske medier at Theresa Mays dager er talte, og at det derfor kun er et spørsmål om tid før hun må gå av. Det svekker statsministerens posisjon, både på hjemmebane og i Brussel.