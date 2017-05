Det bor 23.000 ekstremistiske jihadister i Storbritannia, ifølge The Times. Tallet er hentet fra de britiske etterretningstjenestenes databaser.

3000 av dem antas å utgjøre en trussel, og er enten under etterforskning eller overvåkes aktivt av politi og etterretningstjenester.

De øvrige 20.000 har vært etterforsket tidligere og antas å utgjøre en mindre risiko.

Databasen over ekstremistene viser tydelig den store trusselen, mener den britiske sikkerhetsministeren Ben Wallace.

– Tallene avslører størrelsen på terrorutfordringen i det 21. århundret, sier han til The Times.

– Det har aldri vært mer viktig å investere i etterretningsbasert politiarbeid, fortsetter han.

Fokuset på trusselen fra ekstremistiske islamister er fornyet etter at en selvmordsbomber angrep en konsertarena i Manchester mandag. 22 ble drept i tillegg til angriperen. Tilstanden er fortsatt kritisk for flere av de sårede. IS har tatt på seg ansvaret for aksjonen.

Den antatte gjerningsmannen skal ha vært del av et nettverk som britisk politi nå er i ferd med å rulle opp. I dagene etter angrepet justerte britiske myndigheter trusselnivået opp til høyeste nivå, og konkluderte med at terrorfaren var kritisk. Lørdag ble den satt ned til nest høyeste nivå, som er alvorlig. Det betyr at et angrep kan være svært sannsynlig, men ikke lenger «nært forestående».